Dr Marco Túlio Cruvinel – Câncer de próstata: 4 exames importantes para identificar a doença!

O câncer de próstata é o tipo de câncer mais frequente em homens no Brasil, depois do câncer de pele. Por isso o acompanhamento regular com seu urologista de confiança é muito importante para a detecção precoce da doença, aumentando as chances de cura!

Alguns exames são importantes para diagnosticar de forma precoce o câncer de próstata, são eles:

Exame de PSA

Esse exame dosa a quantidade de antígeno prostático específico (PSA), um tipo de proteína produzida pela próstata que pode indicar alterações como o câncer de próstata.

Exame de toque

O exame de toque complementa o exame de PSA. Com o toque, é identificado alterações na próstata, caroço ou nódulos endurecidos, que muitas vezes, não são detectados pelos níveis do PSA.

Ultrassom de Próstata

É um exame de ultrassom que investiga um nódulo encontrado durante o exame de toque retal, anormalidades no exame de PSA e determinar se a glândula está aumentada.

Biópsia da próstata

Esse exame feito a partir da análise em laboratório de fragmentos retirados da próstata confirma o diagnóstico da doença em casos suspeitos de câncer de próstata.

Não deixe de se consultar com o urologista para a detecção precoce da doença.

