Oftalmologia Goiânia – Junho Violeta: mês da conscientização do ceratocone

Esse é o mês que separamos para dar destaque ao ceratocone: doença que tanto me motiva a aprender e atualizar cada vez mais pra ajudar os meus queridos pacientes!

Por aqui já fizemos vários posts sobre essa doença, tentando abordar perguntas que sempre recebo no meu consultório.

No junho violeta buscamos conscientizar sobre a prevenção da doença, nesse tópico, o fator mais importante é sem dúvidas não coçar os olhos!

É importante ressaltar que muitas vezes os pacientes com ceratocone até enxergam uma quantidade de visão boa, enxergam letras pequenas, mas a qualidade visual é ruim, fica tudo distorcido. Por isso a visão não é satisfatória com óculos, necessitando de tratamentos específicos como lente de contato e o revolucionário anel corneano. Quanto antes iniciar o tratamento maiores as chances de reabilitação visual.

Cuide dos seus olhos! Sua visão vale muito! ❤

Dra Gabriela Ventura Bariani

Oftalmologista em Goiânia

CRM-GO 22281/RQE 14862

Núcleo de Medicina Ocular

Endereço: Av. Eng. Eurico Viana, N° 217, Setor Alto da Glória, Goiânia, Goiás.

Telefone: (62) 3998-4400

Whatsapp: (62) 99934-5510

Totum Saúde

Endereço: Avenida T-2, N° 435 – St. Bueno, Goiânia, Goiás.

Telefone: (62) 3252-6800 / 3252 6881

Whatsapp: (62) 99934-5510

Acesse nosso site: https://dragabrielabarianibelem.com.br/

Atendimento:

Particular

Ipasgo

Imas

Vivacom

Amil

Affego

Dra Gabriela Bariani Belem, Oftalmologista Goiânia, Oftalmologista Dra. Gabriela Goiânia, Oftalmologista Goiânia, Médico Oftalmologista Goiânia, Oftalmologista Aparecida de Goiânia, Oftalmologia Goiânia, Oftalmologia Aparecida de Goiânia, Oftalmologista Goiás, Oftalmologia Goiás, Exame de miopia Goiânia, Exame de astigmatismo Goiânia, Tratamento de Astigmatismo Goiânia, Tratamento de catarata Goiânia, Tratamento de Glaucoma Goiânia, Tratamento de conjutivite Goiânia, Tratamento de pterígio Goiânia, Tratamento de ceratocone Goiânia, Exames para Lentes de Contato Goiânia, Teste do Olhinho Goiânia, Exame de vista Goiânia, Consulta oftalmológica Goiânia, Oftalmologista Ipasgo, Oftalmologista Imas, Oftalmologista Vivacom, Cirurgia refrativa Goiânia, Cirurgia catarata Goiânia