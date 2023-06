Psiquiatria Goiânia- Orbiting: como o stalkeador de um relacionamento falido pode afetar sua saúde mental?

O termo Orbiting é bem recente e vem sendo utilizado para descrever a prática de manter contato virtual com um ex-parceiro, mesmo após o término do relacionamento. Este hábito pode ser prejudicial à saúde mental de quem está sendo vigiado.

A pessoa stalkeada pode se sentir invadida, perseguida e vulnerável, mesmo que não haja qualquer intenção hostil da outra pessoa. Além disso, a presença constante nas redes sociais do ex-parceiro pode trazer à tona sentimentos negativos e emoções como tristeza, raiva e ansiedade.

É importante lembrar que cada um reage de maneira diferente a essa situação. Alguns podem se sentir mais incomodados do que outros, dependendo do tipo de relacionamento que tiveram e das razões que levaram ao rompimento.

Qual o tratamento para o “Orbiting”?

Para evitar o impacto negativo na saúde mental, é necessário tomar algumas medidas. Em primeiro lugar, é importante bloquear ou desfazer as conexões virtuais com o ex-parceiro, se isso for possível. Além disso, é essencial buscar apoio emocional de amigos e familiares e, em casos mais graves, procurar ajuda profissional do psiquiatra.

Em resumo, a prática de Orbiting pode ser prejudicial à saúde mental de quem está sendo orbitado. É importante reconhecer a situação e tomar medidas para se proteger emocionalmente.

Agende sua consulta com o psiquiatra!

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Tratamento de psiquiatria em Goiânia, Melhor psiquiatra em Goiânia, Clínica de psiquiatria Goiânia, Psicoterapia em Goiânia, Psicoterapeuta em Goiânia, Tratamento de depressão em Goiânia, Tratamento de ansiedade em Goiânia, Tratamento de transtornos de humor em Goiânia, Tratamento de Esquizofrenias em Goiânia, Tratamento de dependência química em Goiânia, Tratamento de alcoolismo em Goiânia, Tratamento de obesidade em Goiânia, Tratamento de bulimia em Goiânia, Tratamento de anorexia em Goiânia, Tratamento de insônias em Goiânia, tratamento de TDAH em Goiânia, Tratamento de síndrome do pânico em Goiânia, tratamento de Transtorno Obsessivo-Compulsivo em Goiânia, Tratamento de insônia Goiânia