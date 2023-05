Nutrólogia Goiânia – Implantes de gestrinona no tratamento da endometriose e TPM

Muitas mulheres sofrem com a endometriose e TPM, entretanto existem algumas excelentes opções de tratamento.

Os implantes hormonais de gestrinona são uma excelente opção de tratamento para a endometriose e TPM severa limitante, além de outras condições como adenomiose, menstruação excessiva, miomas ou sangramentos uterinos disfuncionais.

Esse hormônio sintético é capaz de regredir a doença e atenuar sintomas incômodos da endometriose, como fluxos aumentados e cólicas intensas. Ele também atua na interrupção da menstruação, eliminando cólicas, inchaço e sintomas que envolvem a Tensão Pré-Menstrual (TPM) que para algumas mulheres é tão severa que limita sua vida até para atividades rotineiras/cotidianas.

Além de, consequentemente, devido a um efeito colateral bom, proporcionar outros benefícios como a melhora da disposição e o aumento da libido (pelo aumento natural da testosterona livre), também pode favorecer o ganho de massa magra e reduzir a gordura corpórea e a celulite. Mas que fique bem claro que a gestrinona não é e não deve ser usada com cunho estético. A gestrinona deve ser usada para tratar patologias e sintomas ginecológicos como os citados anteriormente. E como toda medicação, tem indicações e contraindicações que devem ser muito bem avaliadas clinicamente e com exames complementares por médico devidamente capacitado no assunto.

E você, sofre com a endometriose e TPM? Agende sua avaliação e saiba mais sobre os benefícios dos implantes de gestrinona.

Dr. Jacob Facuri Neto

CRM-GO 20084

Médico – Nutrologia, Medicina Funcional Integrativa e Clínica Médica

-Especialização em Nutrologia pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia);

-Especialização em Medicina Funcional Integrativa pela ABMFI (Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa);

-Especialização em Clínica Médica pela SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica).

Para agendamento:

Whatsapp: (62) 99645-6500

Acesse nosso site: https://drjacobfacuri.com.br

Atendimentos:

Vue Clinique – Órion Business

Av. Portugal, 1148, Setor Marista, Sala 3702 B, Goiânia, Go.

Hospital Jacob Facuri

Rua 8, N° 657, St. Central, Goiânia, Go.

