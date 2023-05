Nutrólogia Goiânia – Benefícios das terapias injetáveis endovenosas e intramusculares

As terapias injetáveis são um tipo de tratamento, uma via de administração de alguns ativos, por via endovenosa ou intramuscular, para a reposição de nutracêuticos (vitaminas, minerais, aminoácidos e antioxidantes). Em outras palavras: é uma forma de nutrir e suplementar o corpo através da aplicação dessas substâncias.

São indicadas para todas as idades e para diversos desequilíbrios. Assim como todas as outras vias de administração (oral, sublingual, subcutâneo, subdérmico) deve ser avaliado e prescrito por médico capacitado.

As terapias injetáveis possuem inúmeros benefícios como:

Como não dependem da absorção intestinal ocorre uma alta biodisponibilidade dos ativos, fazendo com que os nutrientes cheguem com 100% de absorção na corrente sanguínea;

Possibilidade de usar mais ativos e doses menores, mas com 100% de aproveitamento, proporcionando resultados mais rápidos e efetivos;

Maior adesão ao tratamento;

Maior comodidade;

Ação rápida e com longa duração.

Conheça as principais indicações das terapias injetáveis:

Melhora da disposição e do bem-estar;

Auxilia no tratamento de distúrbios metabólicos como esteatose hepática (gordura no fígado), síndrome metabólica, resistência insulínica;

Auxilia no processo de antioxidação e antiinflamação do corpo;

Atua melhorando o metabolismo e otimizando o processo de emagrecimento;

Melhora a performance esportiva e hipertrofia muscular;

Auxilia no tratamento de depressão e ansiedade;

Melhora a imunidade e controle de infecções;

Melhora da cognição e memória;

Auxilia na eliminação (quelação) de metais tóxicos;

Potencializa o tratamento e a prevenção de doenças.

Você conhecia as terapias injetáveis? Agende sua avaliação.

Dr. Jacob Facuri Neto

CRM-GO 20084

Médico – Nutrologia, Medicina Funcional Integrativa e Clínica Médica

-Especialização em Nutrologia pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia);

-Especialização em Medicina Funcional Integrativa pela ABMFI (Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa);

-Especialização em Clínica Médica pela SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica).

