Jornal Opinião Goiás – Bolsa Atleta abre inscrições, para incentivar talentos do esporte

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Integração – Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda, abre inscrições na próxima segunda-feira, 8, para o Bolsa Atleta 2023, que podem ser realizadas até o dia 7 de junho. O edital 001/2023 foi publicado na edição do dia 28 de abril, no Diário Oficial do Município, com todas as informações do programa, incluindo modalidades, níveis e documentação necessária para participação.

O Bolsa Atleta tem como objetivo incentivar talentos do esporte com recursos que podem contribuir no custeio educacional, alimentar, de saúde, para treinamento e aquisição de equipamentos, pagamento de taxas de competições, e transporte para participação em eventos esportivos.

“Vamos ofertar 300 bolsas, com incentivos que variam de R$ 250 até R$ 550 por mês, pois acreditamos que o esporte, assim como a cultura, é uma ferramenta de transformação e de inclusão social, diminuindo desigualdades e dando oportunidades para grupos que, muitas vezes, vivem em condições de vulnerabilidade social”, diz a secretaria da pasta, Eerizania Freitas.

Os atletas beneficiados são divididos em três categorias, conforme a idade e o rendimento. Para Atleta de Base 1, voltado a crianças de 8 a 12 anos, a bolsa é de R$ 250, enquanto para Atleta de Base 2, que pode atender adolescentes de 13 a 17 anos, a bolsa é de R$ 400. A terceira categoria é a de rendimento, e são contemplados com bolsa de R$ 550 atletas a partir de 13 anos que participam de competições esportivas em âmbito estadual ou nacional e estejam entre os 20 primeiros colocados do Estado em sua modalidade ou prova específica. A bolsa será paga mensalmente pelo período de até seis meses, tendo previsão de início no mês de julho.

Prevista em lei municipal (nº 3.965/2018), a iniciativa contempla talentos que buscam o aperfeiçoamento esportivo em 25 modalidades: atletismo, badminton, basquete, boxe, breaking, capoeira, ciclismo, fisiculturismo, futebol/futebol society, futsal, ginástica olímpica, handebol, hipismo, jiu-jitsu, judô, karatê, kickboxing, muay-thai, natação, patins e skate (práticas radicais), taekwondo, tênis de mesa, tênis de quadra sintética, voleibol de quadra sintética e de areia, e xadrez.

Programa Bolsa Atleta

Link: https://www.anapolis.go.gov.br/wp-content/uploads/2023/05/Edital-Anexo-Bolsa-Atleta-2023.pdf

Inscrições: de 8 de maio a 7 de junho de 2023

Formulário online: https://forms.gle/Dx8gRxtjrDnyNQ328

Mais informações: (62) 3902-1197

Fonte: Prefeitura de Anápolis.