Nova plataforma digital do Governo de Goiás agiliza entrega de medicamentos de alto custo

A introdução da tecnologia na Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) tem trazido melhorias notáveis, especialmente no Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac). Esse avanço tecnológico resultou numa redução impressionante no tempo médio de espera dos pacientes. Anteriormente, eles aguardavam cerca de uma hora para receber serviços diversos; agora, esse tempo foi reduzido para aproximadamente 25 minutos, o que representa uma diminuição de 58% na espera.

Roney Pereira Pinto, diretor-geral da Cemac, atribui esse avanço à implementação bem-sucedida de uma plataforma digital no final de 2022. Essa inovação oferece duas maneiras digitais para os pacientes realizarem procedimentos: através do portal Expresso do Governo de Goiás (https://www.go.gov.br/) e do site da SES-GO (https://www.saude.go.gov.br/estrutura/outras-unidades/cemac-juarezbarbosa).

Esses portais digitais permitem aos usuários solicitar e renovar processos, consultar estoques de medicamentos, acompanhar o progresso de suas solicitações e registrar terceiros para retirada de medicamentos. A modernização implementada pelo Cemac está servindo de modelo para outras unidades de saúde em diversos estados, incluindo Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso.

Outra vantagem destacada por Roney Pereira é o aumento do conforto para os pacientes. A maioria agora usa o site para serviços, reduzindo significativamente a necessidade de visitas presenciais ao Cemac. Os pacientes podem gerenciar seus procedimentos de casa, evitando deslocamentos desnecessários.

Em 2023, o Cemac atendeu 234.212 pessoas em Goiânia. O serviço de dispensação também está disponível em seis policlínicas estaduais e na Regional de Saúde de Anápolis. Além de reduzir o tempo de espera, a plataforma digital traz benefícios adicionais, como a diminuição do tempo necessário para obter os medicamentos (atualmente em torno de 5 dias), redução do risco de transmissão de doenças por aglomerações, diminuição de filas, atendimento personalizado, melhora na assistência e redução do estresse para os pacientes.