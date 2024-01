Hospital Estadual de Doenças Tropicais abre inscrições para processo seletivo para pessoas com deficiência

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais, administrado pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG) em Goiânia, anuncia um processo seletivo direcionado especificamente a pessoas com deficiência (PCD). Esta seleção tem como objetivo formar um cadastro reserva para 38 posições, tanto na área assistencial quanto administrativa, oferecendo salários que oscilam entre R$ 1.454,14 e R$ 4.484,16.

O período de inscrições está marcado para os dias 15 a 17 de janeiro de 2024, das 8h às 14h. Os candidatos devem realizar a inscrição de forma presencial, na Avenida Contorno, nº 3.556, Jardim Bela Vista, em Goiânia. É necessário que os interessados compareçam ao local com a ficha de inscrição já preenchida e os documentos requisitados no edital 001/2024.

Informações adicionais sobre o processo, incluindo a ficha de inscrição, detalhes do processo seletivo e a lista completa dos cargos disponíveis, podem ser encontradas na seção “Trabalhe Conosco” no site do Instituto (www.isgsaude.org.br). Para acessar, basta visitar o site e selecionar a opção referente ao Hospital de Doenças Tropicais.

O processo seletivo compreende várias etapas, todas com caráter eliminatório e classificatório, detalhadas no site do Instituto. Importante destacar que não será cobrada nenhuma taxa para participação no processo. Este processo seletivo específico para PCD está sendo realizado simultaneamente pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG) em cinco unidades de atendimento em São Paulo e Goiás.