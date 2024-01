Ronaldo Caiado defende o fim do benefício da saída temporária de presos

Follow on X

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, defendeu o fim da saída temporária de presos, após a morte do sargento da polícia militar Roger Dias da Cunha, de 29 anos. O sargento foi morto a tiros durante uma perseguição na última sexta-feira (05/01), em Belo Horizonte, Minas Gerais. Caiado criticou a concessão deste benefício a criminosos que têm potencial para reincidir em crimes.

Durante um evento na quarta-feira (10/01), onde foram apresentadas estatísticas de queda no crime em Goiás no ano de 2023, Caiado ressaltou a importância de tratar a segurança pública como uma prioridade prática, e não apenas teórica. Ele comparou a eficácia da segurança em Goiás com a situação em outros estados, onde o crime organizado e facções têm grande influência.

Caiado também enfatizou a necessidade de cumprimento integral das penas pelos detentos, para evitar a reincidência em crimes, especialmente durante períodos festivos como Natal e Ano Novo.

A saída temporária, prevista na lei de Execuções Penais, permite aos presos em regime semiaberto sair da prisão até cinco vezes por ano, por um período máximo de sete dias. No caso do sargento Cunha, o detento responsável pelo crime estava foragido desde 23 de dezembro e tinha um histórico de 18 registros policiais. Caiado criticou o sistema atual, alegando ser uma falha grave no sistema penal e uma afronta aos esforços das autoridades em manter criminosos presos.