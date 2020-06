Mundo – Risco de novos bloqueios aumenta com medo de segunda onda COVID-19

O medo de uma segunda onda de infecções por COVID-19 fechou seis importantes mercados de alimentos em Pequim nesta sexta-feira (12/06), enquanto a Índia, que abriu esta semana, registrou um aumento diário recorde e meia dúzia de estados dos EUA disseram que em seus hospitais os leitos estavam enchendo rapidamente.

As autoridades de saúde de todo o mundo expressaram preocupação nos últimos dias de que alguns países que enfrentam o devastador impacto econômico dos bloqueios possam levantar restrições muito rapidamente e que o coronavírus possa se espalhar durante protestos anti-racistas em massa.

“Devemos estar prontos para reverter o relaxamento das medidas, se necessário”, disse a comissária de saúde da União Europeia Stella Kyriakides, depois de pedir aos 27 membros que testem a população ao reabrir escolas e empresas.

Na China, onde o novo coronavírus se originou, dois novos casos de COVID-19 foram registrados na capital. As autoridades fecharam parte dos seis grandes mercados atacadistas de alimentos.

A Índia abriu a maioria dos transportes públicos, escritórios e shoppings nesta semana, depois de quase 70 dias, embora as autoridades de saúde tenham dito que é preciso achatar a crescente curva de infecção.

Syed Ahmed Bukhari, chefe do Jama Masjid de Délhi, uma das maiores mesquitas da Índia, ordenou a suspensão das congregações até o final do mês.

“Qual o sentido de visitar mesquitas no momento em que o vírus está se espalhando tão rápido?” ele disse.

PRIMEIRA ONDA NÃO VENCE

Na Turquia, a principal associação médica disse que o abrandamento das restrições em 1º de junho chegou cedo demais, embora o número diário de mortes tenha caído nas últimas semanas.

“Fala-se em uma segunda onda, mas ainda não conseguimos superar a primeira onda”, disse Cavit Isik Yavuz, parte da equipe de pesquisa de coronavírus da Associação Médica da Turquia.

Enquanto as novas infecções estão diminuindo na maior parte da Europa, os especialistas em saúde veem um risco moderado a alto de que aumentos após o bloqueio possam justificar novas restrições.

O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) previu uma aceleração moderada em toda a Europa nas próximas semanas, o que poderia colocar os sistemas de saúde sob estresse se não fossem controlados rapidamente. As medidas de controle do governo podem verificar e reverter as tendências de alta dentro de duas a três semanas, disse o documento.

Andrea Ammon, diretora do ECDC, enfatizou a importância de manter o distanciamento físico, a higiene das mãos e o que ela chamou de “etiqueta respiratória”.

Autoridades expressaram preocupação de que o vírus possa se espalhar entre as dezenas de milhares de pessoas que se aglomeraram nas grandes cidades da Europa para se manifestarem contra o racismo.

“Os eventos de massa podem ser uma importante via de transmissão”, disse Martin Seychell, um oficial de saúde da Comissão da UE.

CHAMADA DE SOLIDARIEDADE

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse na noite de quinta-feira que a ameaça de um ressurgimento permanece muito real.

“Também devemos lembrar que, embora a situação esteja melhorando aqui na Europa, globalmente está piorando … Continuaremos a precisar de solidariedade global para derrotar completamente essa pandemia”, afirmou.

Das 5.347 novas mortes registradas em todo o mundo, 3.681 ocorreram nas Américas, informou a OMS nesta quinta-feira.

Em cerca de meia dúzia de estados dos EUA, incluindo Texas e Arizona, o número de pacientes com coronavírus que enchem leitos hospitalares está aumentando, provocando preocupações de que a reabertura da economia americana possa desencadear uma segunda onda de infecções. Alabama, Flórida, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Oregon e Nebraska tiveram um número recorde de novos casos na quinta-feira.

“Quero que a reabertura tenha sucesso”, disse a jornalistas a juíza do condado de Harris, Lina Hidalgo, a principal executiva do condado que circunda Houston, no Texas. “Mas estou cada vez mais preocupado que possamos estar chegando ao precipício de um desastre.”

Mais hospitalizações inevitavelmente significam mais mortes pela frente, disse Spencer Fox, pesquisador associado da Universidade do Texas em Austin.

“Estamos começando a ver sinais muito preocupantes sobre o curso que a pandemia está tomando nas cidades e estados nos EUA e em todo o mundo”, disse ele. “Quando você começa a ver esses sinais, precisa agir rapidamente.”

Os principais índices de Wall Street abriram acentuadamente na sexta-feira, um dia após o maior mergulho de um dia em cerca de três meses, com medo de um ressurgimento de infecções. Os estoques globais .MIWD00000PUS aumentaram 1,3% após quatro dias de perdas consecutivas.

Os Estados Unidos já registraram mais de 113.000 mortes por coronavírus, de longe a maior do mundo. Esse número pode ultrapassar os 200.000 em setembro, disse à CNN Ashish Jha, chefe do Instituto Global de Saúde de Harvard.