O que é Varicocele?

Varicocele é a dilatação anormal das veias dos testículos e pode estar presente em até 30% da população masculina em geral. Acomete preferencialmente o lado esquerdo, pode causar aumento escrotal, desconforto local, e, raramente, dor testicular.

Geralmente é assintomática, podendo ser detectada no autoexame, durante exame físico dos genitais em uma consulta de rotina ou em exames de imagem, como ultrassom.

Mesmo nos casos em que a varicocele é assintomática, é recomendado a consulta com o urologista. Isso porque, a varicocele é a principal causa de infertilidade masculina na vida adulta. As varizes testiculares podem prejudicar o retorno venoso e causar alteração na função do testículo, com piora na quantidade e também na qualidade do espermatozoide.

O tratamento realizado com intervenção cirúrgica é indicado apenas em casos selecionados após avaliação com o urologista.

