Linha de crédito específica para a bovinocultura leiteira oferece taxa de juro menor e carência mais longa para pagamento

Desde janeiro deste ano, está disponível uma nova linha de crédito denominada FCO Leite, criada especificamente para a bovinocultura leiteira sob o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). Esta iniciativa, proposta pelo Governo de Goiás e aprovada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, oferece condições vantajosas como taxas de juros reduzidas e prazos de carência ampliados.

O principal objetivo da FCO Leite é fomentar o crescimento econômico e ambientalmente sustentável da pecuária leiteira, focando em produtores rurais de pequena e média escala. Essa linha de crédito visa reduzir riscos na produção leiteira, apoiar o melhoramento genético do rebanho e incrementar a disponibilidade de produtos lácteos no mercado.

Pedro Leonardo Rezende, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), destaca a importância do FCO Leite como um mecanismo para impulsionar de forma sustentável a produção leiteira em Goiás. Segundo ele, o financiamento de tecnologias avançadas, aquisição de equipamentos e investimentos em genética contribuirão significativamente para aumentar a competitividade dos produtores locais.

Conforme decisão do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel/Sudeco), a linha de crédito FCO Leite pode ser utilizada para financiar tecnologias que melhorem as condições de produção leiteira intensiva e semi-intensiva, incluindo a implementação, ampliação ou modernização de sistemas como Compost Barns e Free Stall. Também serão financiados projetos relacionados à produção e armazenagem de alimentos para animais, aquisição de equipamentos para produção e processamento de leite, e melhoramento genético do rebanho.

Rezende ressalta que ao investir em tecnologias que elevam a qualidade da produção leiteira e focar no melhoramento genético, a iniciativa não só melhora a qualidade do leite, mas também valoriza o gado, contribuindo para a sustentabilidade econômica e ambiental do setor.

Quanto aos prazos e juros, para investimentos fixos sob o FCO Leite, o prazo de pagamento pode chegar a 15 anos, com até 4 anos de carência. Para máquinas e equipamentos, o prazo é de até 10 anos, também com carência de até 4 anos. A taxa de juros anual é de aproximadamente 7,46%. O FCO Leite está disponível para pequenos e médios produtores de leite, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, incluindo cooperativas de produção e associações.