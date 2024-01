Governo de Goiás e UFG capacitam profissionais da policlínica de Quirinópolis visando a realização de exames genéticos para câncer de mama e ovário

A colaboração entre o Governo de Goiás e a Universidade Federal de Goiás (UFG) deu início ao treinamento de profissionais da policlínica de Quirinópolis para implementar o projeto Goiás Todo Rosa. Esta iniciativa, uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e a UFG, visa a implementação de exames de sequenciamento genético pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a detecção precoce de mutações genéticas que podem causar câncer de mama e ovário.

O projeto começará na Policlínica de Quirinópolis, localizada na região Sudoeste do estado, e posteriormente se expandirá para a região Centro-Norte, incluindo Goianésia e Uruaçu, com o objetivo de alcançar todas as mulheres em Goiás com predisposição a estes tipos de câncer.

Rosemar Macedo Sousa Rahal, mastologista e professora da Faculdade de Medicina da UFG, destaca a importância da policlínica como elo entre os cuidados primários de saúde e a universidade. Na policlínica, as pacientes serão avaliadas e, se necessário, será solicitado o teste genético, que será realizado no Centro de Genética da UFG.

Para assegurar a qualidade e precisão do processo, haverá uma ampla capacitação dos profissionais da policlínica, incluindo médicos, enfermeiros e equipe administrativa. Em casos de resultado positivo para predisposição ao câncer, familiares das pacientes também poderão realizar gratuitamente o teste de sequenciamento genético.

O teste analisa os genes BRCA 1 e 2, identificando mutações que possam levar ao câncer de mama e ovário. Ele é realizado a partir de uma amostra de sangue ou do DNA extraído de tecido tumoral. Com os resultados, os médicos podem estabelecer um plano personalizado de prevenção e tratamento do câncer, aumentando as chances de cura e qualidade de vida. Em casos específicos, pode-se optar pela mastectomia profilática, procedimento que será realizado no Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG).

Dados de Goiás revelam que, em 2021, a taxa de mortalidade por câncer de mama foi de 13,62 por 100.000 mulheres, e entre 2020 e 2023, aproximadamente 1.993 mulheres perderam a vida para a doença. No que diz respeito à incidência, foram diagnosticados 5.349 casos de câncer pelo SUS de 2020 a 2022 em Goiás, e 730 casos somente até julho de 2023.