Jornal Opinião Goiás – Última Chance: Inscrições para Projeto de Fruticultura Irrigada no Vão do Paranã Encerram nesta Sexta-feira

Chega ao fim, nesta sexta-feira (26), o prazo derradeiro para que os agricultores interessados se inscrevam no ambicioso Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã. Este projeto, coordenado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), tem como meta selecionar 138 produtores rurais nos municípios de Flores de Goiás, São João D’Aliança e Formosa.

O objetivo principal deste edital é oferecer assistência técnica especializada aos agricultores, auxiliando-os no manejo de suas produções. Uma equipe de profissionais da Emater estará à disposição dos selecionados para orientá-los no cultivo das frutas, especialmente manga e maracujá.

Este projeto ambicioso tem como missão promover o desenvolvimento socioeconômico e a inclusão produtiva na região Nordeste do Estado de Goiás. Ele visa a implantação de sistemas de irrigação em propriedades rurais, com a intenção de estimular o trabalho de produtores oriundos da reforma agrária e de comunidades tradicionais.

A escolha estratégica da fruticultura, com foco na manga e no maracujá, leva em consideração as características favoráveis da região, como o relevo, o clima e a disponibilidade de água. Com uma expectativa de cobertura de 296 hectares, a área tem potencial para produzir aproximadamente 4,2 mil toneladas de maracujá e 6 mil toneladas de manga por ano, a partir do segundo e terceiro anos de cultivo, respectivamente. Cada produtor tem como meta atingir 28 toneladas por ano, o que pode proporcionar uma receita bruta de R$ 210 mil apenas com a produção de maracujá.

Os agricultores interessados em participar do projeto devem atender aos critérios de participação detalhados no edital de Chamamento Público nº 002/2023. Após a inscrição, a equipe técnica da Seapa e da Emater realizará visitas para verificar a aptidão do produtor e da propriedade com base em critérios técnicos, como a área disponível, afinidade com a irrigação e disponibilidade hídrica. Além disso, os produtores selecionados contarão com assistência técnica da Emater e do Senar Goiás para o manejo da produção, enquanto o Sistema OCB-GO oferecerá apoio na criação de cooperativas.

A estrutura de irrigação necessária para cada propriedade, cobrindo dois hectares, será fornecida pelo Governo de Goiás, com financiamento da Codevasf. Os interessados podem encontrar o edital de Chamamento Público nº 002/2023 e o formulário de inscrição no site da Seapa, e em caso de dúvidas, os escritórios locais da Emater estão disponíveis para prestar auxílio na inscrição. Não perca esta oportunidade de transformar sua produção e melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares da região. O prazo está chegando ao fim, inscreva-se agora!