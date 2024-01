Jornal Opinião Goiás – Novo Serviço de Oftalmologia no Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás traz Alívio para Pacientes de Catarata

Follow on X

O Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (Herso) celebra um avanço significativo na oferta de serviços médicos com a implementação do Serviço de Oftalmologia para Cirurgias Eletivas de Catarata. Sob a gestão do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados (IPGSE), esta nova iniciativa já está fazendo a diferença na vida dos pacientes.

No primeiro dia de avaliação médica especializada, 40 pacientes foram atendidos, recebendo não apenas consultas, mas também a oportunidade de realizar exames oftalmológicos essenciais para a liberação dos procedimentos. Além disso, foram realizados exames de sangue que acompanham o processo e, quando necessário, são providenciados encaminhamentos para avaliação de riscos cardiológicos, destacando a abordagem holística do Herso.

Comprometido em proporcionar um atendimento abrangente e integrar diversas especialidades, o Herso visa atender mais de 150 pacientes mensalmente no regime ambulatorial na especialidade de Oftalmologia. A previsão é realizar inicialmente 50 cirurgias de catarata por mês, demonstrando o compromisso da instituição em atender às necessidades da população local.

Os pacientes pai e filho, João Batista de Souza e Osvaldir Batista de Souza, residentes em Quirinópolis, compartilharam suas experiências positivas. João Batista, cozinheiro e lavrador de 87 anos, aguardou na fila por menos de duas semanas para a avaliação especializada, elogiando o atendimento rápido e eficiente.

Seu filho, Osvaldir Batista, de 63 anos e leiturista, também elogiou o atendimento de primeira qualidade e a cordialidade da equipe médica e de apoio.

Para a diretoria do hospital, esses depoimentos refletem a satisfação dos pacientes com o atendimento oferecido pelo Herso e ressaltam o compromisso da instituição em proporcionar um ambiente acolhedor e eficaz para o atendimento oftalmológico e demais serviços de saúde.