Jornal Opinião Goiás – Novos Agrotóxicos Registrados: Mapa Anuncia 51 Produtos para Controle de Pragas na Agricultura

O Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária publicou o Ato nº 52 no Diário Oficial da União, divulgando o registro de 51 agrotóxicos formulados. Estes defensivos agrícolas estarão disponíveis para uso pelos agricultores, sendo que nove deles são classificados como de baixo impacto.

Entre os produtos biológicos para o controle de pragas, destaca-se um que contém Bacillus thuringiensis e Brevibacillus laterosporus em sua composição. Enquanto o Bacillus thuringiensis, conhecido como BT, é amplamente utilizado para o controle de pragas, a novidade reside na presença da bactéria Gram-positiva Brevibacillus laterosporus. Estudos já relatam a eficácia dessa bactéria no controle de alguns insetos, e o produto aprovado foi registrado para combater Chrysodeixis includens (falsa medideira), Tuta absoluta (traça-do-tomateiro) e Spodoptera frugiperda (lagarta do milho).

Outro registro notável é de um produto à base de extrato de Argemone mexicana, planta utilizada popularmente em alguns países como terapêutica. Esse extrato foi aprovado para o controle de Bemisia tabaci biótipo B em melão e tomate, Dalbulus maidis no milho, e Euschistus heros na soja.

O ano de 2023 já contabiliza o registro de 72 produtos de baixo impacto, somando-se a um total de 489 novos produtos que podem estar disponíveis para os agricultores. Esse aumento evidencia uma crescente preocupação com práticas agrícolas sustentáveis.

No que diz respeito aos produtos químicos registrados, a inovação está na utilização de misturas de ativos já registrados, muitos dos quais equiparados a produtos genéricos se comparados ao processo de registro de medicamentos. O registro de defensivos genéricos desempenha um papel crucial na redução da concentração do mercado, fomentando a concorrência e resultando em um comércio mais justo, com menores custos de produção para a agricultura brasileira.

Vale ressaltar que os demais produtos utilizam ingredientes ativos já registrados anteriormente no país. Todos os produtos registrados passaram por análises rigorosas e foram aprovados pelos órgãos responsáveis pela saúde, meio ambiente e agricultura, seguindo critérios científicos e alinhados às melhores práticas internacionais.