Jornal Opinião Goiás – Brasil Consolida Domínio no Mercado Tailandês de Palatabilizantes para Alimentação Animal

O Brasil celebrou mais uma conquista significativa no âmbito do comércio internacional, com a Tailândia anunciando a abertura do seu mercado para palatabilizantes destinados à alimentação animal, provenientes do Brasil. Este avanço comercial inclui produtos à base de hidrolisado de fígado de aves e suínos. As negociações para a aprovação do Certificado Sanitário Internacional (CSI), requisito essencial para o comércio desse segmento, foram concluídas após intensos debates ao longo de aproximadamente três meses.

Essa novidade junta-se à recente autorização do mercado tailandês para a importação do farelo de milho brasileiro, um subproduto importante da produção de etanol de milho, conhecido tecnicamente como DDG (grãos secos por destilação) ou DDGS (grãos secos por destilação com solúveis). A expectativa é de que essa abertura contribua significativamente para o aumento do fluxo comercial entre os dois países.

O sucesso dessas iniciativas é fruto dos esforços conjuntos entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), que têm trabalhado de forma colaborativa para fortalecer a presença do Brasil nos mercados internacionais.

O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Roberto Perosa, enfatizou durante a coletiva que, somente neste ano, foram abertos 73 novos mercados para produtos do agronegócio brasileiro. Destacando a relevância dessas parcerias, ele ressaltou o papel do Brasil como um importante fornecedor de produtos agropecuários para o mercado global.

Em 2022, as exportações brasileiras para a Tailândia atingiram a marca de US$ 3,14 bilhões em produtos agropecuários, com o envio de 5,58 milhões de toneladas. A Tailândia figurou como o terceiro principal destino asiático das exportações agrícolas brasileiras, conforme dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do ministério (SCRI/ Mapa).

A soja em grãos (US$ 1,68 bilhão) e o farelo de soja (US$ 1,33 bilhão) foram os protagonistas da pauta de exportação, representando conjuntamente 96% do total. Com um portfólio diversificado, o Mapa intermediou negociações em diversas regiões do mundo, incluindo Américas, Ásia, África, Europa e Oceania, ampliando ainda mais o alcance dos produtos agropecuários brasileiros no mercado internacional.