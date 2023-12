Jornal Opinião Goiás – Brasil Registra Crescimento de 3% nas Exportações, Alcançando US$ 140 Bilhões de Janeiro a Outubro deste Ano

Durante um encontro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) com jornalistas do setor, o secretário de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa, divulgou que as exportações brasileiras atingiram a marca de US$ 140 bilhões entre janeiro e outubro deste ano, representando um crescimento de 3% em comparação ao mesmo período do ano anterior, acompanhado por um aumento de volume de 10%.

O evento teve como objetivo apresentar o balanço da secretaria para este ano, abordando temas como a abertura de mercados, balança comercial, programa de recuperação e conversão de pastagens degradadas, e a relação internacional do Brasil com países parceiros. Durante a coletiva, Perosa atribuiu o aumento às estratégias do Governo Federal e dos produtores rurais, destacando o setor da soja, que registrou um incremento de quase US$ 5 bilhões.

No que diz respeito à abertura de mercados, foram destacados 71 novos mercados, com ênfase para produtos como farinha e óleo de peixe para a Colômbia, e carnes enlatadas bovina e suína, além de extratos de carne bovina e suína para o Japão. O secretário ressaltou que muitos desses acordos foram estabelecidos entre as Américas e a Ásia, indicando uma retomada do diálogo regional e da geopolítica sul-sul.

Perosa também anunciou a visita do órgão sanitário chinês (GACC) ao Brasil no início de dezembro, para inspecionar 18 plantas frigoríficas. Apesar de esclarecer que a vistoria não implica automaticamente em habilitação para exportação, há expectativas positivas, e o Mapa aguarda a chegada da comitiva chinesa para as tratativas.

Além disso, o secretário destacou o papel do Brasil no G20 e anunciou que o país sediará a reunião da cúpula no próximo ano. O Mapa, em colaboração com os ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e da Pesca e Aquicultura (MPA), está organizando encontros voltados para temas relacionados à agricultura, pecuária e aquicultura.

O Plano ABC+, que direciona mais de 440 bilhões de reais para a agricultura, foi evidenciado, com foco na agricultura de baixo carbono e na conversão de áreas degradadas em áreas agriculturáveis. O secretário ressaltou que o Brasil tem muito a mostrar na COP28, destacando a transição energética e sistemas agroalimentares.

Finalizando, Perosa informou que ele e uma comitiva da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais viajarão oficialmente ao México ainda nesta terça-feira para tratar da volta das exportações de suínos e da desoneração dos impostos de produtos de origem animal. O encontro com a imprensa contou ainda com a participação de diversos representantes do Mapa, abordando temas cruciais para o cenário internacional e a agricultura brasileira.