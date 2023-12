Jornal Opinião Goiás – Mapa anuncia resultados finais em Processo Seletivo para Auxiliares e Técnicos de Laboratório

No desdobramento de uma edição especial do Diário Oficial da União (DOU) datada de quinta-feira (7), o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou o edital nº 1/2023, revelando a homologação do desfecho do Processo Seletivo Simplificado voltado à admissão de indivíduos com formação de nível fundamental e médio para as funções de auxiliar e técnico de laboratório. Esses contratos terão uma duração inicial de até um ano, com possibilidade de prorrogação.

Entre as 79 vagas totais ofertadas no concurso, 58 foram designadas para essas posições específicas, sendo 33 de contratação imediata e 25 para formar um cadastro reserva. As localidades contempladas abarcam Recife-PE, com 16 vagas; Belém-PA, com 10 oportunidades; Campinas-SP e Goiânia-GO, ambas com 9 vagas cada; Pedro Leopoldo-MG, dispondo de 8 vagas; e Porto Alegre-RS, com 6 vagas disponíveis.

Os selecionados para os postos de auxiliar e técnico de laboratório serão alocados na esfera de diagnóstico animal dos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária do Mapa, com a incumbência relacionada à urgência zoossanitária de Influenza Aviária, em conformidade com a Portaria Conjunta MGI/Mapa nº 35/2023. A carga horária estipulada é de 40 horas semanais, e os vencimentos compreendem R$ 4 mil para os auxiliares de laboratório e R$ 5,5 mil para os técnicos.

As demais vagas referem-se aos postos destinados a farmacêuticos e químicos, cujo processo seletivo será conduzido por meio de prova objetiva. Os candidatos realizarão essa etapa no próximo domingo (10) em Brasília-DF.

Vale salientar que o andamento e fiscalização do Processo Seletivo Simplificado estão sob a tutela da comissão designada pela Portaria SE/Mapa Nº 34 de 23 de outubro de 2023, sendo executado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) por intermédio do Instituto Verbena/UFG.