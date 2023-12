Jornal Opinião Goiás – Debate na COP 28: Estratégias para a adaptação do pacto verde europeu na América do Sul são discutidas por líderes agrícolas em Dubai

Líderes e representantes dos países sul-americanos se reuniram hoje, durante a COP 28 em Dubai, sob a égide do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), para examinar os impactos potenciais do Pacto Verde europeu na região. O foco principal do encontro foi elaborar estratégias capazes de implementar e ajustar os requisitos propostos de forma eficaz nos países da América do Sul.

Com a presença do ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca do Uruguai e presidente pro tempore do Conselho Agropecuário do Sul (CAS), Fernando Mattos, o evento contou também com a participação do secretário de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa, representando o Mapa, além de figuras-chave e especialistas na área.

Os representantes do CAS expressaram um consenso sobre a urgência de adotar uma abordagem adaptativa diante das diretrizes do Pacto Verde europeu. Destacaram a importância crucial de considerar as realidades locais dos países membros na implementação e validação dos requisitos, priorizando os mecanismos nacionais de conformidade.

Perosa enfatizou o compromisso do Brasil em liderar esse processo: “O governo brasileiro está empenhado na criação de uma plataforma destinada a integrar diferentes sistemas e ferramentas de conformidade. Essa plataforma não só poderá atestar a conformidade com os requisitos europeus, como também poderá ser compartilhada com outros países”, ressaltou.

A reunião teve ainda a participação da representante Especial para Agricultura da Austrália, Su McCluskey, que, em conjunto com os membros do CAS, sublinhou a relevância do grupo de Cairns e o papel essencial da agricultura na luta contra as mudanças climáticas, particularmente no sequestro de carbono. Essa perspectiva será fortalecida em fóruns bilaterais e multilaterais.

A participação remota da Conselheira da Divisão de Agricultura da Organização Mundial de Comércio (OMC), Ulla Kask, proporcionou um diálogo enriquecedor. Os membros do CAS elogiaram a colaboração entre o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura (IICA) e a OMC, ressaltando o compromisso de fortalecer o sistema multilateral e progredir nos temas de interesse dos países latino-americanos, incluindo a redução de barreiras ao comércio agrícola.

Além disso, participaram das discussões o ministro da Agricultura do Chile, Esteban Valenzuela, o representante do IICA no Brasil, Gabriel Delgado, a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, o diretor de Relações Internacionais da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca da Argentina, Maximiliano Moreno, e a diretora-geral de Planejamento do Ministério da Agricultura e Pecuária do Paraguai, Letícia Torres, todos de forma remota, juntamente com o diretor de Promoção Comercial e Investimentos do Mapa, Marcel Moreira Pinto, presente presencialmente.