Jornal Opinião Goiás – Desafios climáticos afetam projeções da Conab: produção de grãos estimada em 312 milhões de toneladas para a Safra 2023/24

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou suas projeções para a safra de grãos 2023/24, indicando uma expectativa de colheita de 312,3 milhões de toneladas no Brasil. Este volume representa uma queda de 2,4% em relação à temporada passada, sendo atribuída principalmente à escassez de chuvas e às altas temperaturas no Centro-Oeste, contrastando com o excesso de precipitações no Sul.

Em nota, a Conab destacou que as condições climáticas adversas impactaram o desenvolvimento de culturas cruciais, como soja e trigo. O fenômeno El Niño foi apontado como um fator determinante para as culturas em plantio e desenvolvimento.

Arroz: O 3º Levantamento da Safra de Grãos 2023/24 revelou um aumento previsto de 7,5% na produção de arroz, podendo atingir 10,79 milhões de toneladas. A maior área destinada ao produto e a recuperação na produtividade contribuem para esse resultado positivo. No entanto, as condições climáticas adversas afetaram o desenvolvimento da cultura, especialmente no Rio Grande do Sul, o principal estado produtor.

Feijão: As lavouras de feijão apresentam cenários diversos pelo país. Em São Paulo, as condições fitossanitárias são favoráveis, mitigando os efeitos das altas temperaturas e baixas precipitações com o uso de irrigação. Em Minas Gerais, o calor e a irregularidade de chuvas impactam as operações, mas, somadas as três safras da leguminosa, a expectativa é uma produção de 3,1 milhões de toneladas.

Soja: A soja também é afetada pelo clima, com atraso no plantio em todas as regiões produtoras. A estimativa de produção para esta safra é de 160,2 milhões de toneladas, com destaque para a redução da produtividade no Centro-Oeste. Acompanhando o desenvolvimento das lavouras, a Conab ressalta a influência crucial do clima nos estágios de floração e enchimento dos grãos.

Milho: O plantio de milho no primeiro ciclo enfrentou atrasos devido a extremos climáticos, resultando em uma projeção de produção de 25,3 milhões de toneladas – uma queda de 7,5% em relação à safra anterior. A colheita total de milho está estimada em 118,53 milhões de toneladas.

Trigo: Nas culturas de inverno, a produtividade apresenta queda em quase todos os produtos em comparação com a última safra. Para o trigo, chuvas volumosas, ventanias, granizo, enchentes e nebulosidade dificultam a colheita no Rio Grande do Sul, com uma estimativa de produção de 8,1 milhões de toneladas. A Conab continua monitorando os impactos das condições climáticas no desempenho final das lavouras.