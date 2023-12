Jornal Opinião Goiás – Novo Marco na Relação Bilateral: Singapura Aprova Pré-Listagem para Importação de Proteína Animal Brasileira

Como uma significativa conquista para o setor agropecuário brasileiro, Singapura anunciou a aprovação do Brasil à categoria de pré-listagem para a exportação de carne bovina, suína, ovina e de frango, bem como de seus produtos processados. O governo brasileiro recebeu a notícia com entusiasmo, destacando a confiança da agência de controle sanitário de Singapura na qualidade do sistema sanitário do Brasil.

O processo de pré-listagem marca uma etapa fundamental, transferindo a responsabilidade de habilitar os frigoríficos aptos a exportar para Singapura para o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Essa decisão ressalta a confiança mútua entre os governos e evidencia o comprometimento do Brasil com padrões sanitários elevados.

No ano de 2022, as exportações brasileiras de carnes e produtos relacionados para Singapura atingiram a expressiva cifra de aproximadamente US$ 600 milhões, consolidando a posição do Brasil como fornecedor confiável e competitivo nesse mercado asiático.

Este anúncio recente complementa a abertura anterior do mercado singapuriano para gelatina e colágeno bovinos, crustáceos e moluscos bivalves congelados, além de carnes bovina e suína processadas do Brasil. Essa expansão nas categorias de produtos elegíveis promete fortalecer ainda mais o intercâmbio comercial entre os dois países.

Os resultados alcançados são fruto da colaboração eficaz entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), demonstrando a importância da diplomacia e da expertise técnica na promoção dos interesses brasileiros no cenário internacional.