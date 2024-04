Psiquiatra Goiânia – Você é uma pessoa boazinha demais?

Você já parou para pensar como é desgastante tentar agradar a todos o tempo todo? Muitas vezes, aquela pessoa que sempre parece ser tão boazinha está, na verdade, lutando contra o medo da rejeição e da perda. Vivem em constante tensão, tentando se encaixar no que imaginam ser o padrão aceitável pelos outros, seja em amizades ou relacionamentos.

Mas será que esse é o único jeito de se relacionar? A verdade é que ao se esconder por trás dessa máscara, acabamos perdendo nossa própria identidade. Permitimos que os outros determinem nosso caminho e nossas escolhas, deixando para trás nossa espontaneidade e liberdade.

É hora de reconhecer o seu valor único. Não permita que a opinião alheia dite quem você é. Recupere sua autoestima, liberte-se da dependência do outro e do vazio interno que isso causa. Seja autêntico, viva de acordo com seus próprios ideais e objetivos. Só assim você poderá verdadeiramente encontrar a felicidade e o equilíbrio emocional que tanto deseja.

Você é boazinha demais ou conhece alguém assim? Deixe nos comentários!

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.