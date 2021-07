Jornal Opinião Goiás – Lançamento de guia para retomada econômica e anúncio de 5 mil vagas no Aprendiz do Futuro

Publicação lista estratégias para recuperação das empresas. Às 15h, no Palácio das Esmeraldas, evento detalha iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, para ingresso de jovens no mercado de trabalho

O governador Ronaldo Caiado participa, nesta quinta-feira (29/7), às 10h, do lançamento do guia “Planejamento Estratégico: Caminho para a Retomada da Economia”, elaborado pela Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg). A publicação apresenta orientações e estratégias para recuperação econômica das empresas para superar as perdas sofridas com a pandemia de Covid-19. O evento será realizado na sede da Facieg, em Goiânia.

Às 15h, no Palácio das Esmeraldas, o governador anuncia a abertura de 5 mil vagas para o Programa Aprendiz do Futuro, que prepara jovens para entrada no mercado de trabalho. O programa do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), terá inscrições abertas de 1º a 15 de agosto e disponibilizará vagas para adolescentes de 14 e 15 anos, dos 246 municípios goianos. Eles serão contratados para aprendizagem profissional em órgãos estaduais.

Para participar do Aprendiz do Futuro, serão selecionados jovens em vulnerabilidade econômico-social, estudantes da rede pública ou bolsistas de rede particular e com renda familiar de até dois salários mínimos. Os selecionados passarão por cursos de qualificação técnica e terão o desempenho escolar acompanhado. Eles recebem, além do pagamento do programa, no valor de R$ 550, vale alimentação, vale transporte, seguro de vida, uniforme e crachá.

Serviço:

Assunto: Governador Ronaldo Caiado participa do lançamento de guia para retomada econômica e anuncia 5 mil vagas do programa Aprendiz do Futuro

Quando: Quinta-feira (29/7)

Programação

10h: Lançamento do guia “Planejamento Estratégico: Caminho para a Retomada da Economia”

Onde: Sede da Facieg – Rua 94, quadra F-19, nº 837, Edifício Rizzo Plaza Centro Empresarial, 7º andar, Setor Sul, Goiânia (GO)

15h: Anúncio da abertura de 5 mil vagas do programa Aprendiz do Futuro, da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds)

Onde: Palácio das Esmeraldas, Salão Dona Gercina, Goiânia (GO)

Informações: Governo de Goiás