Jornal Opinião Goiás – Drive-thru do Passeio das Águas em Goiânia vacina pessoas a partir de 33 anos

Atendimento no local é por distribuição de senhas até às 17 horas. Agendamentos nos outros pontos de vacinação já foram preenchidos até a próxima segunda-feira

As pessoas que residem em Goiânia e são maiores de 33 anos podem procurar a partir desta quinta-feira (29/7) o drive-thru do shopping Passeio das Águas, localizado na Avenida Perimetral Norte, 8303, Vila Jardim São Judas Tadeu, para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No local, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibiliza duas mil senhas para atendimento por demanda espontânea até às 17 horas.

O anúncio foi feito pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, hoje pela manhã.

Por agendamento, a faixa etária permanece de 35 anos ou mais, no entanto, todas as vagas já foram preenchidas e a SMS aguarda a chegada de novas doses para reabrir, tanto no app Prefeitura 24 horas quanto no site oficial da Prefeitura de Goiânia.

A vacinação nesta quarta-feira (28/7) para primeira dose segue para quem já está agendado em 11 pontos de vacinação. Para a segunda dose da Astrazeneca, em cinco escolas e um salão comunitário, sem agendamento. A segunda dose da Pfizer, também sem agendamento, segue sendo aplicada em seis unidades de saúde e da Coronavac no Ciams Dr. Domingos Viggiano, que também está disponível para atendimento às gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), por demanda espontânea.

