Jornal Opinião Goiás – Inaugurada primeira Escola Padrão Século XXI de Aruanã

O Governo de Goiás inaugurou, nesta segunda-feira (28/06), o Colégio Estadual Rio Vermelho, em Aruanã. Ao conhecer as instalações desta que é a primeira Escola Padrão Século XXI do município, o governador Ronaldo Caiado qualificou a estrutura como “a mais moderna e qualificada, pronta para receber os alunos a partir de 02 de agosto”.

Durante a inauguração, foi assinada ordem de serviço para obras de melhoria de outras duas escolas estaduais locais. O Colégio Estadual Rio Vermelho tem capacidade para atender até 1,4 mil estudantes nos três turnos, e está equipado para a retomada das aulas presenciais a partir do próximo semestre. “É uma estrutura dentro dos melhores padrões, preparada para dar uma educação de qualidade a todas as crianças e jovens”, definiu Caiado.

O Colégio Estadual Rio Vermelho integrava a lista das várias obras abandonadas pela gestão passada, mas recentemente retomadas por determinação do governador e entregues à população. A construção começou em 2012 e foi paralisada na sequência por falta de pagamento à empresa que executava os serviços. Após análise da situação, em 2019, o Estado investiu R$ 1.418.853,50 para a conclusão.

“Nosso foco é um só: garantir com que nossos colégios públicos estaduais tenham uma educação igual ou melhor do que os particulares. E estamos fazendo isso”, disse o vice-governador, Lincoln Tejota, que representou Caiado na solenidade de inauguração. Citou, como exemplo, a série de reformas já realizadas, a inauguração de laboratórios e os investimentos em tecnologia. O governador foi até a unidade após a cerimônia para conferir os detalhes da obra recém-concluída.

Durante os anos em que a obra esteve parada, os estudantes do Ensino Fundamental II, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) foram atendidos no Colégio Estadual Dom Cândido Penso, que fica a cerca de três quilômetros de distância. A espera acabou. “Sei que os alunos estão ansiosos para voltar às aulas. Vamos retornar com cuidado e com respeito aos protocolos de segurança”, afirmou o superintendente de Segurança Escolar e Colégio Militar, coronel Mauro Ferreira Vilela, representante da secretária de Educação, Fátima Gavioli.

Quando os alunos retornarem ao regime presencial, encontrarão uma estrutura completa, inspirada num modelo arquitetônico existente na Europa. São 12 salas de aula climatizadas, bloco administrativo com cinco salas, cozinha e refeitório, dois laboratórios (informática e ciências), biblioteca, quadra poliesportiva coberta, mini-auditório, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), estacionamento interno e pátio coberto.

O prefeito de Aruanã, Hermano de Carvalho, destacou os esforços do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), “por todas as situações de luta para que ressuscitasse as obras do colégio”. Ele também afirmou que o município começa a “respirar de novo o aroma da prosperidade”, e que o papel do gestor público é servir a sociedade.

Investimentos

As outras duas escolas estaduais de Aruanã também serão contempladas com melhoria na infraestrutura. A ordem de serviço foi assinada pelo vice-governador Lincoln Tejota.

O Colégio Estadual Dom Cândido ganhará uma reforma com adequações para funcionar como Centro de Ensino em Período Integral (Cepi). Será a primeira escola pública da rede estadual a ofertar vagas em regime integral no município. Para tanto, o Governo de Goiás investirá mais de R$ 241 mil. Entre os reparos estão a implantação de vestiário, troca da caixa d’água e reforma da quadra coberta.

O Colégio Estadual Indígena Maurehi, por sua vez, ganhará uma quadra coberta, orçada em quase R$ 346 mil. A autorização para construção foi assinada pelo vice-governador, e o processo licitatório ficará sob responsabilidade da Coordenação Regional de Educação, junto à unidade de ensino.

Informações: Governo de Goiás