Jornal Opinião Goiás – Famílias de Itumbiara são cadastradas para regularização fundiária

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), realiza em Itumbiara, na região Sul do Estado, o cadastramento de 194 famílias do Bairro Wilsina Barbosa (dona Sinica) para regularização fundiária. A equipe da Agehab, que está no município, vai fazer as visitas de casa em casa até amanhã (29/6).

A meta da Agehab é regularizar 1.500 imóveis no município. Em janeiro, a Agehab esteve em Itumbiara e cadastrou 161 famílias da Vila Mutirão. O diretor de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica da Agência, Lucas Gouveia, acompanha o cadastramento, representando o presidente da Agehab, Lucas Fernandes.

O presidente da Agehab afirma que a Agência está atuando para acelerar o processo de regularização de moradias em todas as regiões do Estado, seguindo determinação do governador Ronaldo Caiado. O cadastramento é uma das fases mais importantes do processo de legalização do bairro, que é o levantamento de documentação e informações sobre os moradores.

A partir do cadastramento, a equipe técnica da Agehab abre o processo de regularização dos imóveis, que cumpre várias etapas até o envio da escritura para registro em cartório. Somente depois de cumprido todo o rito, as escrituras registradas são entregues às famílias pelo Governo de Goiás.

Desde o início da atual gestão, foram retomados os cadastramentos e os levantamentos topográficos em diversas regiões do Estado. Já foram entregues, desde 2019, 3 mil escrituras, que são registradas em cartório e sem qualquer custo para as famílias beneficiadas.

O programa de regularização fundiária urbana do Estado beneficia famílias com renda de até seis salários mínimos, de acordo com a nova lei de regularização fundiária do Estado sancionada logo no início deste ano pelo governador Ronaldo Caiado, buscando desburocratizar o processo e ampliar o atendimento às famílias de interesse social.

Serviço

Assunto: Agehab cadastra moradores de Itumbiara para regularização fundiária

Quando: Segunda e terça-feira (28 e 29/06)

Onde: Bairro Wilsina Barbosa (dona Sinica), em Itumbiara. Visitas são feitas de casa em casa

Informações: Agência Goiana de Habitação (Agehab)