Jornal Opinião Goiás – Sine Goiânia oferece 500 vagas de emprego em empresa de call center

A empresa Tahto está com 500 vagas de emprego abertas para atendente de call center em Goiânia, com salários de R$ 1.100, e para preenchê-las fechou parceria com o Sine Goiânia. Os interessados poderão fazer sua inscrição na unidade do Sine Municipal localizada na Rua 1, Centro.

Segundo a empresa, não é necessário ter experiência profissional para o cargo, desde que o candidato tenha conhecimento de informática, Ensino Médio completo e mais de 18 anos de idade. No caso dos homens, eles também devem possuir certificado de reservista.

Além do salário, os selecionados podem receber vale-alimentação, auxílio-creche ou auxílio-dependente excepcional, além de ter planos de saúde e odontológico e vale transporte.

Informações: Prefeitura de Goiânia