Jornal Opinião Goiás – Conselho Universitário homologa eleições da UEG

Nesta segunda-feira, dia 28, durante a 120ª sessão plenária, o Conselho Superior Universitário (CSU|UEG) homologa o resultado das eleições para encaminhar as listas ao governador Ronaldo Caiado para legitimação dos nomes que ficarão a cargo da Reitoria, dos institutos acadêmicos e das coordenações dos cursos de graduação da UEG no próximo quadriênio.

Os escolhidos assumem os cargos no mês de agosto. A Comissão Eleitoral Central da Universidade Estadual de Goiás (CEC|UEG) divulgou o resultado da votação para os cargos de reitor, diretores de institutos acadêmicos e coordenadores centrais de curso de graduação da Universidade que ocorreu na última quinta-feira, 24 de junho. O processo eleitoral ocorreu de forma online. Puderam votar docentes, alunos e servidores técnico-administrativos.

Formam a lista tríplice que será apresentada ao Governo de Goiás para definição de quem assumirá a Reitoria da Instituição no período compreendido entre 2021 e 2025 os professores Antônio Cruvinel, com 36,07% dos votos; Marcelo Moreira, com 33,77% dos votos; e Adriana Ribon, com 21,26% dos votos.

Para dirigir os institutos acadêmicos da UEG, formam as listas a serem apresentadas os professores: Michelle Ferreira de Oliveira (44,12% dos votos), André Luiz Araújo Pereira (27,43% dos votos) e Orley Olavo Filemon (19,95% dos votos) para o Instituto de Ciências da Saúde e Biológica; Sueli de Freitas para o Instituto de Ciências Agrárias (89,89% dos votos); Marcos Vinícius Ribeiro (39,49% dos votos), Edna Duarte de Souza (26,95% dos votos) e Kesia Rodrigues dos Santos (24,79% votos) para o Instituto de Educação e Licenciaturas; Rodrigo Messias (67,59% dos votos) e Ednilto Pereira Tavares Júnior (24,45% dos votos) para o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas; e Joilson dos Reis Brito (89,61% dos votos) para o Instituto de Ciências Tecnológicas.

Na votação foram também escolhidos os coordenadores centrais dos cursos de graduação da Universidade.

Confira AQUI a lista final com o resultado das Eleições UEG 2021.

Informações: UEG