Jornal Opinião Goiás – Governo de Goiás participa da 8ª edição da Feira Internacional das Esmeraldas, em Campos Verdes

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), participa da 8ª edição da Feira Internacional das Esmeraldas, em Campos Verdes. Tradição no município, a maior feira de pedras preciosas do Centro-Oeste brasileiro terá início na próxima sexta-feira (22/09) com palestras, exposições e turismo, e seguirá até domingo (24/09).

A Feira é realizada pela prefeitura local e setor produtivo. A SIC estará presente com um stand, por meio do qual oferecerá serviços de apoio ao pequeno minerador, tira dúvidas, cadastro do minerador; além da palestra ‘Cluster de joias: integração do ambiente de extração, beneficiamento e comercialização das esmeraldas’.

“Participaremos com uma programação voltada aos produtores, palestra sobre o Plano Estadual de Recursos Minerais (PERM) e oportunidades de crescimento, além de informações sobre o mapeamento para o setor mineral em Goiás 2022-2042”, destaca o titular da SIC, Joel Sant’Anna Braga Filho.

A palestra ‘Cluster de joias: integração do ambiente de extração, beneficiamento e comercialização das esmeraldas’ será ministrada pela coordenadora do PERM, Lívia Parreira, que é engenheira civil graduada pela Universidade Federal de Goiás (UFG), e especialista em Planejamento Geoambiental pela UniEvangélica.

A organização da 8ª edição da Feira Internacional das Esmeraldas avalia que o evento deve movimentar R$ 14 milhões em negócios neste ano, além de atrair cerca de 45 mil visitantes de doze estados. A Feira terá a participação de 40 expositores em 30 stands e 18 pontos de comercialização na Praça de Alimentação.

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços – Governo de Goiás