Ortopedia Goiânia – Está com muita dor no ombro? Descubra o que é Tendinopatia!

Se você está lidando com intensas dores no ombro, é importante considerar a possibilidade de estar enfrentando uma tendinopatia. A condição refere-se á inflamação nos tendões, que são estruturas fibrosas que conectam os músculos aos ossos.

A tendinopatia muitas vezes surge devido a movimentos repetitivos ou sobrecarga excessiva nos ombros. Atletas, trabalhadores manuais e até mesmo quem passa longos períodos em frente ao computador apresentam maior risco de desenvolver a condição.

Ao sentir dores persistentes no ombro, sensibilidade e limitação de movimento, é recomendável buscar um ortopedista especialista em ombro para avaliação. Um diagnóstico preciso é essencial para determinar o tratamento adequado. Geralmente, o tratamento inclui repouso, fisioterapia, medicamentos anti-inflamatórios e, em casos mais graves, intervenção cirúrgica.

