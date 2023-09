Jornal Opinião Goiás – Na tradicional Festa da Melancia, Caiado destaca força produtiva de Uruana

O governador Ronaldo Caiado participou do último dia da 44ª Festa Estadual e 29ª Festa Nacional da Melancia, em Uruana, no Centro goiano, neste domingo (17/09). O evento também celebra o aniversário de 75 anos de emancipação do município, comemorado no último dia 14, data da abertura dos festejos. Conhecida nacionalmente como a “capital da melancia”, a produção da fruta na região cresceu 15%, em 2021, e 22%, em 2022, chegando a 220 mil toneladas.

Caiado foi recebido pela população em caminhada até o Parque de Exposições Agropecuárias de Uruana, onde acontece a festa. O chefe do Executivo goiano ressaltou a relevância do setor, que passa por expansão produtiva. “Uruana é a capital da melancia porque se transformou com o prestígio que construiu através da produção da melhor melancia do Brasil. Qualquer Ceasa do Brasil tem melancia daqui, tamanha a credibilidade dos produtores”, salientou.

O governador lembrou ainda da atuação das forças de segurança no campo e a consequente redução dos índices de criminalidade, como condição fundamental para os recordes de produção nos últimos anos. “Isso dá garantia para as pessoas viverem e produzirem aqui”, completou. O prefeito Nei Canela destacou a parceria com o Governo de Goiás. “Estamos trabalhando junto do governador e, com isso, Uruana só tem crescido nesses últimos anos. Esse dia vai ficar marcado na minha memória”, celebrou.

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto, elencou os resultados econômicos de Goiás, lembrando que o estado cresceu mais que o dobro da média nacional. “A nossa capital da melancia não exporta apenas a fruta, exporta tecnologia para nosso país e para o mundo”, afirmou o deputado.

O vice-governador Daniel Vilela também prestigiou o evento e lembrou da contribuição histórica da festa. “Faz parte da tradição cultural do nosso estado uma festa que reverencia os nossos bons produtos e, mais uma vez, demonstra ao Brasil e a outros países a nossa capacidade de produzir muito e com qualidade”, completou.

Incentivo e auxílio

O evento conta com apoio do Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), que incentiva e oferece assistência aos produtores da região com o objetivo de aumentar a qualidade dos frutos cultivados, melhorando a renda dos produtores e a economia da região.

No estande da Emater na festa, os visitantes podem conhecer as ações e programas de assistência técnica e extensão rural que a Emater realiza junto aos produtores rurais da região. Neste domingo, foram distribuídas 600 mudas de espécies nativas do Cerrado. O evento conta ainda com concursos, desfiles e atrações musicais.

História

O primeiro plantio de melancia no município de Uruana foi realizado em 1968, após diagnóstico realizado pelo engenheiro agrônomo da Emater, Arsênio da Silveira. Ele concluiu que a região possuía condições favoráveis para o cultivo da fruta, além da proximidade com grandes mercados consumidores em ascensão, como o eixo Goiânia-Anápolis-Brasília e o mercado paulista. Atualmente, 15 municípios cultivam a fruta na região, que também é exportada para outros países, como a Argentina.

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás