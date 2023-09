Jornal Opinião Goiás – Secult terá programação especial na 17ª Primavera dos Museus

Os museus da Imagem e do Som (MIS) e Pedro Ludovico, e o Arquivo Histórico Estadual, unidades da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), terão programação especial dentro da 17ª Primavera dos Museus, evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). As atividades são gratuitas e realizadas entre os dias 20 a 23 de setembro, com direito a certificados. O tema escolhido para esta edição é “Memórias e Democracia pessoas LGBT+, Indígenas e Quilombolas”.

O Arquivo Histórico Estadual realiza na quarta-feira (20/09), das 14 às 16h, a mesa redonda: “Memórias, Democracia, Arquivos e Museus: espaços de pesquisa e perspectivas LGBT+”, com Leonardo Tavares Alencar – Bacharel em Museologia e Mestrando em Antropologia, e mediação de Marília Mendonça Mesquita.

No Museu da Imagem e do Som será ministrada, na quinta-feira (21/09), a oficina Grafismo do Povo Originário Iny, com Sinvaldo – Wahuka. O curso terá como didática a apresentação dos significados de alguns dos grafismos do povo originário, Iny – Karajá, e atividade prática com pintura em guache sobre papel.

Na sexta-feira (22/09), o MIS exibe o filme: Transformação de identidades da noite, de Patrick Mendes, obra premiada como Melhor Roteiro, na Mostra do Cinema Goiano, no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2023). Também na sexta-feira terá Mesa Redonda com o cineasta e produtor cultural Patrick Mendes, diretor do curta “Transformação de Identidade da Noite” (2022), e Paulinho Reis, com mediação de Luís Felipe Pinheiro.

A programação no sábado (23/09), será no Museu Pedro Ludovico com a Mesa Redonda “Memória da luta por políticas públicas para a comunidade LGBTQIAPN+”, evento que abre também o calendário 2023 do projeto Café com Pedro, sendo a primeira edição do ano. O debate é baseado no texto de referência da Primavera dos Museus: “As memórias da comunidade LGBTQIAPN+ como fundamentais para compreender a luta por direitos civis, igualdade e respeito.”

A Primavera dos Museus é uma iniciativa realizada anualmente durante o início da estação da primavera, envolvendo museus e instituições culturais em todo o Brasil. Essa temporada cultural busca estimular a participação do público nas atividades promovidas pelos museus e criar espaços de reflexão e diálogo sobre temas relevantes da sociedade contemporânea.

Confira o roteiro:

Arquivo Histórico Estadual de Goiás

20/09 (quarta-feira), da 14h30 às 16h

Mesa Redonda “Memórias, Democracia, Arquivos e Museus: espaços de pesquisa e perspectivas LGBT+”, com Leonardo Tavares Alencar – Bacharel em Museologia e Mestrando em Antropologia, e mediação de Marília Mendonça Mesquita.

Museu da Imagem e do Som

21/09 – (quinta-feira) das 9h às 11h

Oficina Grafismo do povo originário Iny com Sinvaldo – Wahuka

22/09 (sexta-feira) das 9h às 9h30

Exibição de filme “Transformação de identidades da noite”, de Patrick Mendes (Mostra do Cinema Goiano, Melhor Roteiro, Fica 2023)

22/09/2023 – 09h30 às 10h30

Mesa Redonda com o cineasta e produtor cultural Patrick Mendes, diretor do curta Transformação de Identidade da Noite (2022) e Paulinho Reis, mediação de Luís Felipe Pinheiro.

Museu Pedro Ludovico

23/09 (sábado) das 10h às 12h

Mesa redonda “Memória da luta por políticas públicas para a comunidade LGBTQIAPN +”, com Prof. Dr. Rezende Bruno, coordenador do NIAAF/UEG, e Prof. Dr. Rogério Araújo, gerente de Diversidade Sexual da Seds/Goiás.

Secretaria de Estado da Cultura – Governo de Goiás