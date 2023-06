Jornal Opinião Goiás – Goiás discute migração com representantes dos 246 municípios

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) promove o seminário Migrantes em Goiás, nesta quinta-feira (22/6), das 8 às 17 horas, na sede da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Auditório 2.

O evento discutirá a acolhida e adaptação dos migrantes que desejam viver no Estado e contará com a participação de secretários municipais de assistência social, profissionais do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e conselheiros tutelares dos 246 municípios.

Goiás tem atualmente 6.384 estrangeiros residindo no estado. São 3.398 mulheres e 2.986 homens, distribuídos em 218 municípios. A maioria deles vieram da Venezuela, 3.156 pessoas. Em segundo, estão os migrantes do Haiti (503), Colômbia (142) e Bolívia (127).

MIGRANTES EM GOIÁS

Entre as políticas de atendimento ao migrante do Governo, executadas pela Seds, sob a coordenação do Goiás Social, estão emissão de documentos, em parceria com a Polícia Federal, aulas de português, junto com a Seduc, oferta de empregos e participação na feira de artesanato Goiás Feito à Mão, em parceria com a Retomada, além do acesso ao Aluguel Social, para aqueles em situação de vulnerabilidade social, a exemplo dos indígenas venezuelanos.

Crianças venezuelanas indígenas com até seis anos de idade também são beneficiadas com o cartão Mães de Goiás, com o recebimento de R$ 250 ao mês.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.