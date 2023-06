Jornal Opinião Goiás – Goiás amplia atendimento a paciente com câncer

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) tem ampliado e qualificado, cada vez mais, o atendimento ao paciente com câncer em Goiás. Além de criar unidades especializadas, como o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), investe na ampliação do Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos (HEI), que passou a realizar procedimentos oncológicos, instalou seis policlínicas nas macrorregiões de saúde e está construindo o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora).

Pacientes de diversos municípios goianos já não precisam mais se deslocar para Goiânia em busca de atendimento oncológico, pois podem contar com toda a estrutura do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, referência na área em Goiás.

O HCN já realizou 184,8 mil atendimentos das macrorregiões centro-norte e nordeste do Estado, que reúnem 15 municípios, dos quais mais de 12 mil, desde o ano passado, em seu centro de oncologia – o primeiro da rede estadual. Os atendimentos envolvem consultas, exames, cirurgias e quimioterapias oncológicas.

Outra frente importante de investimentos são os convênios com entidades municipais e filantrópicas, às quais o Governo de Goiás repassa recursos, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO).

PACIENTE COM CÂNCER

Apenas ao Hospital de Câncer Araújo Jorge, em Goiânia, o repasse é de R$ 1,8 milhão por mês. Para as Santas Casas de Misericórdia da capital e de Anápolis, e o Hospital Padre Tiago, em Jataí, o Estado repassa, também mensalmente, R$ 1,7 milhão para diversos serviços, entre eles, os de oncologia.

O Hospital Padre Tiago, por exemplo, inaugurou o centro oncológico em 2019. Desde então, os serviços oncológicos na unidade somam soma 19 mil consultas e exames, 1,2 mil cirurgias e 8 mil sessões de quimioterapia.

Em outra unidade que passou a oferecer serviços na área oncológica, em novembro de 2022, o Hospital Estadual de Itumbiara realizou, até maio deste ano, mais de 800 atendimentos e procedimentos clínicos, quimioterápicos e internações oncológicas, além de exames de diagnósticos de câncer.

POLICLÍNICAS, HCN E CORA

As policlínicas estaduais, instaladas em Posse, Goianésia, Quirinópolis, Formosa, Goiás e São Luís de Montes Belos, também atendem pacientes com suspeita de câncer regulados pelos municípios.

“As seis policlínicas são hoje toda referência estadual para os exames e diagnósticos para o câncer, e atendem a população das regiões de saúde conforme sua localidade”, esclarece o secretário da Saúde, Sérgio Vencio.

Ele lembra que toda essa rede vai ganhar um reforço sem precedentes, com o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora).

Com investimentos de R$ 424,7 milhões, a unidade será estruturada com 148 leitos de internação, centro cirúrgico, farmácia, centro de exames por imagem e de infusão quimioterápica. Vai oferecer procedimentos de alta complexidade, como transplante de medula óssea, e contará com leitos para internação de adultos, ala de prevenção e alojamento para receber familiares de pacientes.

A primeira etapa da obra, prevista para final de 2024, será uma ala pediátrica, para atendimento e tratamento oncológico especializado a pacientes infantojuvenis.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.