Jornal Opinião Goiás – Obra do Complexo Oncológico avança em nova etapa

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) avança em mais uma etapa na construção do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), com a finalização de parte da fundação do prédio principal.

A obra, atualmente, está na fase de instalação das estruturas metálicas, com aproximadamente 50% dos pilares já erguidos.

Entramos em uma nova fase que demanda ações específicas para a edificação do prédio principal. A obra segue o cronograma previsto, como foi determinado pelo governador Ronaldo Caiado”, salienta o diretor de Obras Civis da Goinfra, Alessandro Sanches Corrêa.

COMPLEXO ONCOLÓGICO

O Complexo Oncológico tem previsão de ser inaugurado com a ala de tratamento de crianças e adolescentes no segundo semestre de 2024. Com investimentos na ordem de R$424,71 milhões do Tesouro Estadual, a nova unidade do Governo de Goiás terá 148 leitos de internação, centro cirúrgico, farmácia, centro de exames por imagem e de infusão quimioterápica.

O hospital vai comportar procedimentos de alta complexidade, como transplante de medula óssea, além de ala de prevenção ao câncer e um alojamento para receber familiares de pacientes. Este será o primeiro hospital público de Goiás exclusivamente dedicado ao tratamento contra o câncer.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.