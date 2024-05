Gestação: quais exames de imagem são necessários?

O acompanhamento médico especializado e a realização de exames são passos fundamentais na jornada das gestantes. Entre esses procedimentos, o ultrassom se destaca como um dos mais frequentemente realizados em todas as etapas da gestação. Ele desempenha um papel crucial no acompanhamento do desenvolvimento do bebê, na avaliação da saúde da mãe e na detecção precoce de possíveis riscos que possam surgir ao longo desse período especial. Conheça os principais exames de ultrassom realizados na gestação:

Ultrassom obstétrico: o mais comum e utilizado durante as diferentes fases da gravidez. Ele auxilia no acompanhamento da idade gestacional e do desenvolvimento do bebê;

Ultrassom transvaginal: realizado no primeiro trimestre da gravidez entre a 6ª e a 12ª semana. Ele avalia as condições do útero e detecta possíveis doenças;

Ultrassom morfológico: realizado no primeiro e segundo trimestre, fornece uma avaliação detalhada da anatomia fetal, diagnosticando doenças e síndromes;

Se você está grávida, faça o acompanhamento adequado do desenvolvimento do bebê e monitore sua saúde durante essa fase tão importante.

