Dr João Batista Pinto Goiânia – Síndrome de HELLP: entenda o que é, causas e riscos para a gestação

A Síndrome de HELLP é uma complicação obstétrica grave e pouco conhecida, relacionada à pré-eclâmpsia, que é uma forma de hipertensão durante a gravidez. Esta condição pode ser extremamente perigosa tanto para a mãe quanto para o bebê.

A síndrome de HELLP é definida quando a gestante apresenta pré-eclâmpsia e alterações compatíveis com hemólise (destruição das células vermelhas do sangue), alterações nas enzimas hepáticas e queda no número de plaquetas.

Os sinais e sintomas são semelhantes ao da pré-eclâmpsia grave, tais como dor na parte alta ou central do abdome, fortes dores de cabeça, náuseas e vômitos e sensação de mal-estar geral, o que dificulta o diagnóstico.

A condição ao se agravar pode levar a complicações críticas como edema agudo dos pulmões, insuficiência renal, falência cardíaca, hemorragias e até ruptura do fígado, podendo ocasionar a morte da gestante.

A única forma de frear os efeitos da Síndrome de HELLP é encerrar a gestação, seja através de cesariana ou indução do parto, sempre sob cuidado médico especializado.

