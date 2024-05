Dr João Batista Pinto Goiânia – Mitos e verdades sobre gravidez!

A gravidez é um período cheio de expectativas e, às vezes, informações contraditórias. Vamos esclarecer alguns mitos e verdades comuns para ajudar as futuras mamães a navegarem esse momento especial com mais segurança e conhecimento!

MITOS

A forma da barriga indica o sexo do bebê.

Mito: o formato da barriga não é influenciado pelo sexo do bebê. Ela varia de acordo com a anatomia e genética da gestante, a posição do bebê, a placenta, a quantidade de líquido amniótico e o abdome da mãe.

Grávidas não podem fazer sexo.

Mito: Sexo durante a gravidez é geralmente seguro. Porém, em casos de sangramento vaginal ou placenta baixa, é recomendável abster-se.

Cerveja preta aumenta a produção de leite.

Mito: O que auxilia na produção de leite é a hidratação adequada e a amamentação frequente, pois quanto mais o bebê mama, mais leite é produzido.

VERDADES

Grávidas sentem mais calor.

Verdade: Durante a gravidez, o metabolismo acelera, fazendo com que muitas mulheres sintam mais calor e suem mais.

Grávidas podem fazer exercícios físicos.

Verdade: A recomendação são os exercícios de baixo impacto, como natação, hidroginástica e caminhadas, sempre com supervisão de um profissional.

Sempre consulte seu médico para orientações específicas e seguras durante sua gravidez!

