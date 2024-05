Detran de Goiás inicia campanha “maio amarelo” com foco na segurança viária

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) deu o pontapé inicial, nesta segunda-feira (06/05), à edição 2024 do Maio Amarelo, um movimento global dedicado à conscientização pela preservação da vida no trânsito. Este ano, o lema central adotado é “A paz no trânsito começa por você”.

Durante todo o mês de maio, diversas entidades públicas, empresas privadas e a sociedade civil se unem para discutir a urgência da redução dos índices de acidentes viários ao redor do mundo. Em Goiás, uma série de ações, incluindo blitzes, palestras e atividades educativas, serão promovidas em vários municípios.

“O consumo de álcool, o excesso de velocidade e a falta do uso do cinto de segurança representam os principais desafios no trânsito. É fundamental repensar nossos comportamentos e promover a paz nas vias”, destaca o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir.

Ações do Maio Amarelo

O calendário de atividades do Detran-GO inclui um circuito de ações educativas em dez parques distribuídos por toda Goiânia. Durante os fins de semana, ciclistas e pedestres serão abordados para participarem de atividades lúdicas e interativas sobre segurança viária. As atividades, voltadas para todas as faixas etárias, englobam palestras, oficinas, brincadeiras e distribuição de material informativo.

O Maio Amarelo também contempla uma palestra voltada para os motociclistas que atuam como entregadores, agendada para o dia 29 de maio, visando discutir os desafios enfrentados por essa categoria e propor soluções para a segurança no trânsito.

Em colaboração com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), será realizado o seminário “Diálogos pela Vida no Trânsito” em 23 de maio, com a participação da Comissão de Direito de Trânsito da OAB. O evento será uma oportunidade para discutir os aspectos jurídicos relacionados à segurança viária e propor medidas para aprimorar a legislação.

As ações do Detran-GO se estenderão também a diversos municípios do Entorno do Distrito Federal, com o objetivo de conscientizar os cidadãos e promover um trânsito mais seguro. Empresas de transporte da região também receberão equipes da autarquia para palestras educativas, com o apoio do Sest-Senat.

Campanha Publicitária

No âmbito do Maio Amarelo, o Detran-GO lançou uma campanha de conscientização intitulada “Não transforme o trânsito numa guerra”, alinhada ao tema nacional do Movimento Maio Amarelo 2024: “Paz no trânsito começa por você”.

A iniciativa visa ressaltar a gravidade e as consequências dos acidentes de trânsito, utilizando dados alarmantes: mais de 139 mil pessoas em Goiás adquiriram sequelas decorrentes de acidentes nos últimos três anos.

A campanha faz uso de imagens impactantes para ilustrar como comportamentos imprudentes dos motoristas contribuem para um ambiente hostil no trânsito. Por exemplo, o uso de celular ao volante é comparado ao efeito de uma granada, que pode explodir a qualquer momento, resultando em tragédias. Da mesma forma, dirigir sob efeito de álcool é associado a um tanque de guerra, aumentando o risco de acidentes graves e afetando vidas inocentes.

Além disso, a iniciativa inclui depoimentos emocionantes de vítimas que sofreram amputações, compartilhando os desafios de suas novas rotinas pós-acidente. A campanha é complementada por uma série de materiais educativos, disponíveis para pessoas de todas as idades, e ações específicas nas escolas, reforçando a mensagem de responsabilidade e cuidado no trânsito.