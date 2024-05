Exposição conjunta de Alexandre Liah, Marcelo Maia e Tolentino na Vila Cultural: Imagens da cidade noturna

A Vila Cultural Cora Coralina, unidade vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Secult), inaugura a Sala Antônio Poteiro para apresentar a exposição coletiva “Imagens Poéticas de uma Cidade Noturna”, protagonizada pelos renomados artistas plásticos Alexandre Liah, Marcelo Maia e Tolentino. O evento está agendado para quinta-feira (09/05), às 18h30.

Composta por aproximadamente 20 obras concebidas entre 2017 e 2024, utilizando técnica mista e abarcando diversos formatos, que vão do grande ao médio, a exposição visa proporcionar ao público uma imersão em abordagens poéticas por meio das obras, explorando distintas técnicas e estilos, que, apesar de integrarem uma coletiva, exibem um caráter singular de três individuais.

Explorando a Noite na Arte

“Imagens Poéticas de uma Cidade Noturna” transcende a mera apresentação de um acervo artístico, refletindo a vitalidade das linguagens artísticas e a expressão única de cada autor.

As obras selecionadas para a exposição foram criteriosamente escolhidas por uma equipe de curadores composta por artistas plásticos, com o objetivo de construir uma narrativa envolvente sobre o tema proposto. A atmosfera noturna proporciona um olhar peculiar, revelando e ocultando aspectos singulares, capturados pelos pincéis dos artistas neste cenário urbano.

A exposição estará em cartaz até 31 de maio na Vila Cultural Cora Coralina, de segunda-feira a domingo, das 09h às 17h. A entrada é franca, e os visitantes podem desfrutar da mostra na companhia de seus animais de estimação, desde que estejam devidamente contidos por coleiras.

Os Artistas em Destaque

Alexandre Liah: Nascido em Goiânia, em uma família de origem ucraniana, Liah traz em sua bagagem artística não apenas uma formação acadêmica em artes plásticas, mas também uma vasta experiência adquirida em diferentes ateliês, tanto nacionais quanto internacionais. Suas criações, que abrangem diversas linguagens, como desenho, ilustração e gravura, exploram as transformações das paisagens urbanas e os cenários cotidianos, traduzidos em uma atmosfera onírica, com influências do movimento art pop e do expressionismo. Além de suas exposições em território nacional, suas obras também foram aclamadas em mostras internacionais, em cidades como Buenos Aires, Paris, Holanda e Santiago.

Marcelo Maia: Natural de Brasília, Marcelo Maia é reconhecido como um profissional multifacetado, com uma carreira sólida como músico, compositor, arranjador e produtor musical. Apesar de sua trajetória predominantemente ligada à música, Maia tem explorado há anos sua paixão pelas artes plásticas, especialmente pela pintura. Participou de diversas exposições, tanto individuais quanto coletivas, destacando-se nas edições do Projeto Goiânia Arte Door e em espaços culturais renomados, como a Casa Thomas Jefferson e o Ateliê Eleonora Hsiung.

Tolentino: Nascido em Goiânia, Tolentino é um artista multifacetado, com atuação não apenas nas artes plásticas, mas também como professor, cenógrafo e ilustrador. Com formação acadêmica em Artes Plásticas pela UFG e estudos em pintura pela Universidade do Porto, no Brasil e na Europa, respectivamente, Tolentino desenvolve um estilo único, marcado por desenhos estilizados e composições vibrantes, com ênfase na figura humana e influências do surrealismo. Sua obra já foi exposta em diversas mostras no Brasil e no exterior, consolidando sua posição como um dos artistas visuais mais promissores da atualidade.

Informações Adicionais

Exposição: Imagens Poéticas de uma Cidade Noturna

Período: De 09 a 31 de maio de 2024

Local: Sala Antônio Poteiro, Vila Cultural Cora Coralina

Visitação: Segunda a sexta, das 09h às 17h; sábado e domingo, das 09h às 17h

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre