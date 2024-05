Nova sede do Programa Família Acolhedora é inaugurada em Aparecida de Goiânia

Follow on X

Na última sexta-feira (03/05), Aparecida de Goiânia testemunhou a abertura da sede do Programa Família Acolhedora, uma iniciativa conjunta da Prefeitura Municipal e do Governo de Goiás, através do Goiás Social e da Secretaria de Assistência Social local.

Estrategicamente situado no coração da cidade, no Setor Araguaia, o espaço foi projetado para facilitar o acesso das famílias interessadas em oferecer um ambiente acolhedor para crianças e adolescentes que foram vítimas de violência ou tiveram seus direitos ameaçados. Essa é a missão central do programa, coordenado pelo Goiás Social.

O time do Família Acolhedora é composto por profissionais da assistência social, membros dos conselhos de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente, assim como representantes das secretarias de Educação e Saúde. Todos foram submetidos a treinamentos especializados para desempenhar suas funções.

Wellington Matos, Secretário da Seds, enfatizou o compromisso do Governo de Goiás com a proteção das crianças e adolescentes.

“A inauguração deste serviço em Aparecida de Goiânia é emblemática, demonstrando o quão vital ele é para o governo, Ministério Público, Defensoria Pública e o judiciário como um todo. E quem ganha com isso é a comunidade do município”, avaliou Matos.

Para aqueles que desejam se tornar famílias acolhedoras, é possível se inscrever através do site https://goias.gov.br/familia-acolhedora/. Os inscritos passarão por um processo seletivo, formação e habilitação, além de receberem apoio das equipes profissionais para assumir os cuidados diários das crianças acolhidas.

Para mais informações sobre o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora em Aparecida de Goiânia, entre em contato pelo telefone (62) 98544-8900.

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora é uma modalidade prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), visando garantir cuidado individualizado e laços afetivos estáveis.

Este programa faz parte do Goiás Social, estabelecido pela Lei nº 21.809, de 14 de março de 2023. Ele proporciona suporte financeiro às famílias, que recebem um salário mínimo por criança, com um acréscimo de 30% em casos envolvendo pessoas com deficiência.

Seu público-alvo são crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos. Em Aparecida de Goiânia, o serviço prioriza aqueles com maiores chances de reintegração à família de origem. No entanto, se essa reintegração não for possível, são exploradas alternativas como a família extensa ou, excepcionalmente, a adoção.