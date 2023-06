Jornal Opinião Goiás – Estado publica edital de chamamento público para nova gestão do Hugo

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, divulgou, no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (07/06), edital de chamamento público. O documento é para definir a nova instituição que vai gerir, operacionalizar e executar os serviços de saúde no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo). O edital, disponível no site saude.go.gov.br, prevê contrato de 36 meses, no valor mensal estimado de R$ 21.322.433,06.

Regido pela Lei Federal nº 13.019/2014 e demais legislações aplicáveis, constantes do edital, o chamamento. Dentre outras definições, franqueia a participação de entidades de direito privado sem fins lucrativos caracterizadas como Organização da Sociedade Civil (OSC), mantendo a possibilidade de participação das Organizações Sociais de Saúde (OSS). Todos os participantes devem ter experiência prévia comprovada na gestão de unidades hospitalares de média e alta complexidade.

A ideia de organizações da sociedade civil participarem abre possibilidade de ampliação da concorrência, permitindo uma seleção ainda mais competitiva, buscando, de fato, a melhor entidade que possa garantir o melhor atendimento à população goiana e no custo mais plausível para o Estado”, define o secretário estadual de saúde, Sérgio Vencio.

O secretário destaca ainda que para esse chamamento foram aprimorados os fluxos de trabalho referentes ao monitoramento e prestação de contas da parceria. Isso vai assegurar a otimização dos recursos públicos e serviços assistenciais prestados à população goiana. Como exemplos houve adequação das horas cirúrgicas em relação à capacidade instalada na unidade e priorização do perfil de urgências do hospital.

CRITÉRIOS

Dentre os critérios estabelecidos, o edital prevê que a entidade com maior tempo de experiência no perfil hospitalar exigido, obtenha maior pontuação. Da mesma forma, conta pontos na avaliação geral a apresentação de certificados de excelência na área da saúde como a Acreditação ONA e Cebas.

São ainda critérios de classificação itens importantes para o bom gerenciamento hospitalar, tais como: fluxos operacionais, protocolos, manuais de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos para a unidade de saúde. Além de projeto de educação permanente individualizada para o estabelecimento de saúde; ter parcerias com instituições de ensino ou dispor de instituição própria, para desenvolvimento de projetos de pesquisa; e projeto de hospital ensino para a unidade, entre outros.

Em relação aos demais hospitais da rede estadual, a SES publicou no Diário Oficial do Estado na última terça (06/06), a lista das unidades em que há intenção de firmar Contratos de Gestão com Organizações Sociais da Saúde ou Termo de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil. O acordo será para o gerenciamento das mesmas, já dando ampla publicidade para o incentivo à competitividade das próximas seleções.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.