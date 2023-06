Urologia Goiânia – Vantagens de Nefrectomia Parcial para tratamento de câncer renal.

A Nefrectomia Parcial é um procedimento que consiste na remoção do tumor renal, sem realizar a retirada do rim, preservando a função do órgão. Esse procedimento pode ser feito através de técnica aberta, laparoscópica ou robótica, e é indicado, de forma geral, para tumores de até 4 centímetros de diâmetro. Contudo, vale lembrar que, tanto o limite de tamanho do tumor, quanto a técnica utilizada, deverão ser recomendados por um cirurgião que irá considerar diversos fatores, como a localização do tumor e a função renal do paciente.

Entre as diversas vantagens da Nefrectomia Parcial, em comparação com a total, podemos citar:

Preservação do órgão e sua função;

Menor risco de desenvolvimento de insuficiência renal crônica;

Realizada adequadamente, garante as mesmas chances de cura que a Nefrectomia Total;

Menores riscos de complicações e sangramento, pois o tempo de cirurgia é menor.

Além disso, vale lembrar que a Nefrectomia Parcial pode ser aplicada em pacientes que apresentam tumores nos dois rins. Para garantir que a cirurgia assegure, de fato, os benefícios citados, é fundamental contar com o apoio de um cirurgião experiente.

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Atendimentos:

Centro Clínico Lusitano Goiânia

Av. Portugal com a Av. T-8, N° 808, Setor Marista, Goiânia, Go.

WhatsApp: (62) 99999-8707

Acesse o site: https://drbreinerferro.com.br

Hospital São Silvestre

Av. das Nações Nº 616, Centro, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3283-3201 / 3230-2000 / 3283-2419

WhatsApp: (62) 3283-2419

