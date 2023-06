Jornal Opinião Goiás – Balança Comercial goiana tem superávit de US$ 1,027 bilhão em maio

Com US$ 1,395 bilhão em exportações contra US$ 368 milhões em importações, a balança comercial de Goiás registrou saldo superavitário de US$ 1,027 bilhão no mês de maio. O resultado coloca o Estado em 8º lugar nacional em vendas externas. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (07/06) pelo Ministério da Fazenda.

O aumento das negociações externas foi motivado, principalmente, pelo salto de vendas internacionais do complexo da soja, carnes, ferroligas, açúcar, ouro e complexo de milho.

O agro é fundamental para a economia goiana. Os produtores trabalham com muito esforço para levar alimento a famílias goianas, brasileiras e também ao mercado internacional. Da mesma forma as ferroligas têm um papel importante em nossas vendas internacionais, afirma o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Sant’Anna Braga Filho.

Os municípios que mais exportaram em maio foram Rio Verde (35,31%), Jataí (8,95%) e Mozarlândia (4,05%). O principal destino da carga foi a China, que importou 58,52% dos produtos goianos vendidos.

BRASIL

No país, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 11,38 bilhões em maio. Conforme o governo federal, as exportações somaram US$ 33,07 bilhões e, as importações, US$ 21,69 bilhões.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.