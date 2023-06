Ortopedia Goiânia – Fraturas em crianças: quais os cuidados necessários?

As fraturas em crianças são ocorrências comuns, sendo essencial serem tratadas com cuidado e atenção adequados. Ao lidar com uma fratura infantil, existem certas medidas necessárias para garantir uma boa recuperação.

Em primeiro lugar, é crucial buscar assistência médica imediatamente para avaliar a gravidade da lesão e determinar o tratamento apropriado. Além disso, é importante manter a criança calma durante o processo.

Seguir recomendações médicas como limitar algumas atividades e evitar esforços físicos intensos também ajudam a fortalecer os músculos ao redor da área lesionada, acelerando o processo de cicatrização.

É essencial seguir as orientações médicas que pode incluir o uso de talas, gesso ou, em casos mais graves, procedimento cirúrgico.

Além disso, deve-se ter atenção aos sinais de complicações, como inchaço, dor intensa ou alterações na cor da pele. Nestes casos, é importante buscar ajuda médica rapidamente. Ao seguir essas dicas, é possível garantir os cuidados necessários para uma recuperação eficaz e um retorno saudável às atividades diárias da criança.

Dr. Alexandre Albino

CRM 17774 /RQE 10440

Ortopedista e Traumatologista

Especialista em Cirurgia do Joelho

Agende sua consulta:

WhatsApp: (62) 99622-8678

Acesse o site: https://dralexandrealbino.com.br/

Endereço: Edifício QS Tower Office, Sala 610, Rua 72, esquina com Rua 14, N° 223, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás.

