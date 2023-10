Jornal Opinião Goiás – Caiado anuncia bônus por resultado para todos os servidores da Educação

O governador Ronaldo Caiado enviou nesta segunda-feira (16/10) um projeto de lei à Assembleia Legislativa que garante o pagamento de bônus por resultados para os servidores da rede estadual de educação do estado de Goiás. O benefício adicional equivale a 95% dos vencimentos e será pago na folha de dezembro de 2023. A iniciativa representa investimento de R$ 198 milhões e vai beneficiar cerca de 48 mil professores e servidores administrativos, entre efetivos e temporários.

Em mensagem nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado agradeceu aos professores e a todos os sevidores da educação pela transformação implantada no estado, que tornou Goiás referência nacional. “Nós não estamos no discurso, estamos fazendo na realidade, transformando nossas crianças e mostrando para o país que a educação de qualidade é a única maneira de romper o ciclo da pobreza”, afirma.

Esta é apenas mais uma das iniciativas da atual gestão para valorizar os professores e servidores da rede estadual de ensino. Esse ano o governo já efetivou o reajuste do piso salarial dos professores ao valor de R$ 4.420,55, considerando uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, como estabelecido pela lei federal.

Antes, em 2021, o Governo de Goiás equiparou o salário dos professores em contratos temporários com o salário dos professores efetivos, garantindo o pagamento do Piso Nacional do Magistério para todos os docentes da rede pública estadual de ensino. Na época, a mudança gerou reajuste salarial de até 64% para 12 mil profissionais. Os professores receberam ainda notebooks para uso pessoal.

Os servidores da educação recebem auxílio alimentação no valor de R$ 500 e o auxílio aprimoramento também no valor de R$ 500. Esse é o terceiro ano seguido que o bônus é pago para com investimento do Tesouro Estadual e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Desde 2019, o Governo de Goiás já investiu mais de R$ 6 bilhões na educação, construindo, reformando e qualificando as unidades escolares. Os estudantes também receberam uniformes, materiais escolares, tênis, mochilas e Chromebooks.

Secretaria de Estado da Educação – Governo de Goiás