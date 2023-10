Delegação da República Democrática do Congo Explora Oportunidades de Cooperação Agrícola com o Brasil

Num encontro diplomático que marcou na segunda-feira, dia 16 de outubro, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) recebeu uma delegação da embaixada da República Democrática do Congo. O objetivo da reunião foi discutir a agricultura brasileira e a possibilidade de estabelecer acordos bilaterais entre os dois países.

Os representantes do Mapa, o secretário executivo Irajá Lacerda e o secretário de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa, receberam a ministra de Planeamento e Manutenção da República Democrática do Congo, Judith Tuluka, e o embaixador do país no Brasil, Benoît Labre Ngala. Durante o encontro, as partes exploraram as oportunidades de cooperação agrícola.

O secretário executivo do Mapa destacou a importância da agricultura brasileira e seu crescimento contínuo ao longo dos anos. Ele ressaltou os avanços tecnológicos pelo trabalho da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e apresentou as principais iniciativas do Mapa no presente ano.

Além das discussões sobre agricultura, a reunião também abordou possíveis acordos comerciais e cooperações técnicas entre os dois países. Atualmente, o Brasil exporta para a República Democrática do Congo produtos como açúcar, carne de frango, carne suína, entre outros.

O evento contou com a presença do governador provincial, Mobutu Malo, do ministro assessor Azimba Mindia, e do diretor geral da Agência das Zonas Econômicas Especiais, Auguy Bolamba, além de outros membros da comitiva congolesa.