Novo Relatório Revela que Valor da Produção Agropecuária Atinge R$ 1.150 Trilhão em 2023

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), uma métrica crucial para medir o pujança do setor agropecuário, acaba de ser atualizado com base nas informações disponíveis até setembro deste ano, apontando para um montante impressionante de R$ 1.150 trilhão. Este valor representa um aumento de 2,7% em comparação com o ano anterior, quando o VBP atingiu R$ 1,120 trilhão, marcando um acréscimo de notáveis ​​30 bilhões de reais.

Os números detalhados desse relatório revelam que os trabalhos foram o grande destaque, registrando um crescimento de 4,8%. Eles geraram um faturamento de R$ 812 bilhões. Por outro lado, a pecuária apresentou uma pequena retração de 2,2%, com um faturamento de R$ 337,8 bilhões. A safra recorde de grãos desse ano é apontada como a principal força motriz por trás desses resultados positivos.

Vários produtos específicos tiveram um desempenho notável em 2023, incluindo o amendoim, que registrou um aumento real de 13,5% no VBP, o arroz com 14,4%, a banana com 17,5%, o cacau com 17,3% , a cana-de-açúcar com 16,5%, o feijão com 4,9%, a laranja com 16,8%, a mandioca com incríveis 39,7%, a soja com 3,1%, o milho com 2 ,3%, o tomate com 25,5%, e a uva com 13,7%.

De acordo com José Gasques, coordenador geral de Planos e Cenários da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, esses resultados devem ser principalmente aos preços e ao volume de produção. No entanto, alguns produtos, como algodão, batata inglesa, café e trigo, tiveram desempenho negativo, principalmente devido aos preços mais baixos em 2023. Esse grupo também inclui a carne de frango e a carne bovina, que viram seus VBPs encolherem. Por outro lado, na pecuária, suínos, ovos e leite tiveram desempenho bastante favorável.

Cinco produtos responderam por uma parcela significativa do VBP das atividades, totalizando 82,0% desse montante. São eles: soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão, que juntos representam R$ 665,2 bilhões no Valor da Produção Agropecuária.

Em termos regionais, o relatório destaca que Mato Grosso liderou, seguido por Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Esses estados foram significativamente significativos para o panorama nacional, gerando um faturamento combinado de R$ 592,6 bilhões, o que corresponde a 51,5% do VBP do país.