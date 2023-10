Jornal Opinião Goiás – Feirão de Empregos terá palestras com nomes renomados do campo financeiro e empreendedorismo

Referência nacional em economia popular, o ex-vendedor de água Rick Chesther vai falar ao público do Feirão de Empregos do Goiás Social nesta terça-feira (17/10), às 9h, na Praça Cívica. A palestra gratuita faz parte das ações com foco em estimular o empreendedorismo entre os participantes do evento. Realizado pelo Governo de Goiás, além da intermediação de mão de obra, com mais de 10 mil vagas de emprego e mais de 70 empresas entrevistando candidatos no local, o feirão ainda oferece mais de 15 cursos profissionalizantes totalmente de graça. A programação de palestras conta ainda com outros especialistas em negócios e setor financeiro.

Rick Chesther ganhou voz e influência digital ao viralizar com um vídeo em que mostrava ser possível começar um negócio próprio com pouco dinheiro. A maneira divertida e a própria história que dá credibilidade aos conselhos financeiros chamaram a atenção de um empresário, que se tornou padrinho da carreira de Rick como palestrante.

Na quarta-feira (18/10), o feirão de empregos terá uma manhã movimentada com as presenças dos influencers Jacques Vanier, Geraldo e Sid Peão. Sem deixar o humor de lado, Jacques fará a abertura das palestras do dia com dicas para os candidatos a emprego que estão passando pelo evento.

Joel Santana sobe ao palco do feirão logo em seguida. O consultor financeiro vai mostrar aos trabalhadores o que é o empreendedorismo de persistência e como ele é fundamental para as histórias de empresários de sucesso.

Serviços

O Feirão de Empregos vai até o dia 20 com grande estrutura e oferta de vários serviços. A Secretaria de Segurança Pública está fazendo a emissão de RG. Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), estão sendo entregues cartões do programa Mães de Goiás, que concede benefício de R$ 250 para mulheres com filhos de 0 a 6 anos de idade, e o Cartão Dignidade, com R$ 300 mensais para idosos de 60 a 64 anos de idade. A Seds também está fazendo o cadastro para emissão da carteira do autista, carteira do idoso e passe livre da pessoa com deficiência.

Durante os dias de feirão, mulheres podem usufruir de ser de serviços gratuitos na sala da beleza. As crianças também têm um espaço dedicado a elas para desenhar enquanto os pais participam das atividades e ações do feirão. Na sexta-feira (20/10), último dia do evento, o público será presenteado com a apresentação do Quarteto Basileu França, às 8h.

